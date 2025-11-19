El Palmeral cumple aniversarios, pero aún necesita mejorar mucho

Este miércoles se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la nueva Ley del Palmeral, cuyo texto definitivo, aprobado por las Cortes Valencianas, se publicó en el DOGV el 18 de noviembre de 2021, entrando en vigor al día siguiente.

Sustituía a la anterior ley, de 1986 que, si bien en un principio supuso un avance en la protección del Palmeral, rápidamente dejó al descubierto sus insuficiencias legislativas, y la paralizante burocracia que creaba, con unos órganos de gestión alejados de la realidad de Elx, y en el que el peso de su dirección, para gestionar algo que sólo estaba aquí, recaía en unos miembros que vivían en València, no mostraban el mínimo interés en el bien a proteger y, encima, se reunían muy escasamente.

Que una ley, tan desfasada como la citada, haya tardado 35 años en mejorarse, a pesar de los intentos que, desde nuestro Ayuntamiento, se hicieron en varias ocasiones, es una muestra, una más, del escaso interés del que, desde el Consell en València, se nos trata. Algo que, por cierto, continúa exactamente igual, hoy en día, vista la gran cantidad de promesas anunciadas y no concretadas, incluso ahora mismo, con los gobiernos PP-Vox en ambas instituciones.

La nueva ley, que mejoraba sustancialmente la anterior aún a pesar de algunas insuficiencias, fue aprobada por el Botànic de PSOE y Compromís, mientras que PP y Vox se abstenían, aunque el Botànic sólo la gestionó, y con retrasos en su puesta en marcha, durante un año y medio aproximadamente. En los dos años y medio siguientes ha sido el Consell de Mazón, apoyado siempre por Vox, el que ha tenido la responsabilidad de su desarrollo. Y ha sido frustrante. Se nota que las medidas proteccionistas que se establecen no son de su agrado, y la ley se encuentra en una preocupante paralización, por un lado y, por otro, con la amenaza, planteada por el alcalde de Elx, Pablo Ruz, de revisar, a la baja, los criterios de protección en su zona de amortiguamiento, propuesta que choca, de plano, con los criterios que sobre todos los BIC (y el Palmeral lo es) contempla la legislación sobre Patrimonio Cultural valenciana y estatal. Siendo, además, la primera vez que un alcalde de Elx plantea que se reduzcan, oficialmente, las medidas de protección de un bien como el Palmeral.

Y es preocupante, y una muestra del desinterés existente que, cuatro años después, aún no se disponga del Plan Director que establece la ley. El plazo para presentarlo acabó el 19-11-23 y no hay noticias de un documento tan necesario para garantizar el presente y el futuro del Palmeral. Tampoco del Registro de Huertos; la financiación compartida, etc.

Sí hay, en cambio, noticias referentes a la voluntad municipal de privatizar el servicio de parques y jardines de Elx, incluyendo en la contrata el mantenimiento de los huertos de palmeras, excepto aquellos declarados zona Unesco. Algo preocupante. En vez de luchar por ampliar y mejorar la plantilla municipal de palmereros, se prefiere ceder su gestión a la empresa privada, algo de dudosa eficacia y de seguro encarecimiento.

El Palmeral de Elche fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2000 / Áxel Álvarez

Si esta es la realidad en cuanto al desarrollo de la nueva Ley del Palmeral, también hay que decir que, la próxima semana, el 30 de noviembre, se conmemora el XXV aniversario del Palmeral d´Elx como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es un acontecimiento muy reseñable. Costó lo suyo la distinción. Es algo que debe ser un motivo de orgullo para todo Elx. Pero también exige unos compromisos. No basta con poner el sello o el anagrama y adornarlo con estupendos discursos, cada año, para decir que se está cumpliendo con los compromisos adquiridos.

Excepto para lucir la distinción, el Ayuntamiento ha dado escasa importancia a las obligaciones asumidas para ostentar la misma. En estos 25 años, por ejemplo, no ha tenido tiempo de trasladar dicha declaración a su PGOU. Ningún huerto figura como tal en el documento urbanístico municipal más importante del municipio ni normativa alguna expresa que lo defina, como si la declaración no existiera. O haber aprobado un Plan Especial de Protección para el mismo. Es difícil encontrar menor interés en algo que, en cambio, se luce mucho en discursos y palabrería. El contraste entre la realidad formal del Palmeral y la realidad física del mismo sigue dejando mucho que desear y esto no augura nada bueno para el futuro.

Tal vez el Palmeral necesite un milagro. No sé si con esa intención, aunque es dudoso, el alcalde, Pablo Ruz, ha decidido colocar una alegoría de la Venida de la Virgen frente al huerto de la misma. Que allí hubiese una obra de Salvador Soria no es obstáculo, se dice que estaba estropeada y se saca «para reparar» dicen, y ya que hay un «hueco», se aprovecha para meter otra cosa. Al ritmo al que va llenando la ciudad de imágenes, procesiones y demás referencias religiosas, Elx lleva camino de convertirse en un pequeño Vaticano. Para Ruz no existe la separación entre Iglesia y Estado, ni la laicidad de las instituciones. Aprovecha el cargo para extender sus creencias religiosas, algo que debería quedar en su ámbito privado.

Mientras pasan estas cosas, el Palmeral languidece a la espera de que los responsables de su gestión, en el Ayuntamiento, se preocupen de los problemas terrenales que le afectan, igual que se preocupan de aquellos otros más «espirituales».

Y como es jueves, ya saben: los jueves, milagro, a ver si le llega algo.