Los viejos también ríen

'Canviarem bolquers segons el BOE' De Patricia Pardo. Compañía: Contrahecho Producciones

El asunto de envejecer vuelve a salir a la palestra con esta comedia. El cuidado de los mayores, en una u otra situación de salud, y la necesidad de atención de un modo u otro. La universalidad de los cuidados y el conflicto silencioso de las mujeres cuidadoras, que hay más que hombres. O la exigencia de atenciones a la gente sin hogar y las personas migrantes precarizadas. Todo ello se ventila en Canviarem bolquers segons el BOE con texto y dirección de Patricia Pardo, quien recientemente ofreció un taller de formación en el Principal de Alicante, como una de las actividades paralelas de la Muestra de Teatro Contemporáneo. Surgen la temática social, miedos y prevenciones de cualquier anciano al entender la importancia de ser atendido debidamente, no con aires de superioridad ni de infantil manera como si fuese tonto o un trasto inútil. Un ser humano, en condiciones más o menos normales, requiere no estar sometido a unos estrictos esquemas. Interpretan Claudi Ferrer, Pitu Fontán, Silvia Valero y Albert Baño en el ámbito sonoro de Laura Miñano y Eva Gómez, y utilizan un lenguaje cotidiano y distendido. Así que la reflexión está servida con una cuestión siempre en boga. Los monólogos vuelven a ser vehículos muy manoseados y podemos hablar de plaga. No es un paisaje nuevo, desde hace años, y acosan otra vez. Demasiado abuso textual. Lo resuelven bien, no obstante, y acogen varios papeles cada uno, excepto Ferrer, el más destacado y convincente de todos. Además, los clichés y la infantilización para adultos no son la mejor fórmula. También existen, eso sí, intercambio verbal y formas pantomímicas breves con mayor o menor sentido. Incluso forzadamente absurdas más de una vez, a fin de no poner solo el énfasis en la palabra que cuenta y describe cosas hasta la saciedad. En estas condiciones, la escena actual se suele resentir frecuentemente. En suma, cuidar y ser cuidados. Así terminó la 33.ª Muestra de Autores Guillermo Heras en el Teatre Arniches.