En el documental 'Voladura 76' se recrean varias reuniones, como la que hubo con Felipe González con pistolas en la mesa. / CATORCE COMUNICACIÓN / RTVE

Da gusto ver cómo cuando los servicios informativos se ponen las pilas son capaces de llevar a cabo trabajos asombrosos. Es el caso de la serie de cuatro episodios que se está emitiendo bajo el paraguas de «50 años de democracia». El tercer capítulo, dirigido por Marisa Lafuente, tiene una sinopsis muy parecida a la de un thriller político, y desde luego que una novela de este género no lo superaría en interés e intensidad.

El recién elegido presidente, Adolfo Suárez, se enfrenta a la complicada tarea de traer la democracia a España. Para ello tiene que lograr que los 530 procuradores de las Cortes Franquistas aprueben una ley que va a suponer su suicidio político. Pero los «irreductibles» del Búnker no están dispuestos a dejar atrás un régimen del que han vivido durante 40 años. Suárez utiliza a los hombres del Seced, sus espías de confianza, para intentar convencer a los procuradores de que aprueben sus reformas políticas utilizando todos los medios a su alcance. Dosieres, información sensible, presiones, cenas e infinitas reuniones para negociar. Aunque no es suficiente y por eso tienen un plan secreto: que los que se oponen a votar a favor de la reforma no esté en España los días del pleno. Unas dietas suculentas y el mar caribeño serán el anzuelo. La conspiración oculta de la Transición está en marcha.

Durante 90 minutos, con profusión de testimonios y documentación, pudimos seguir este fragmento de la historia de España que a todos nos atañe, puesto que sus consecuencias marcaron nuestro destino.

La cadena pública se crece cuando llegan los momentos en los que toca celebrar o conmemorar una efeméride importante. Entonces todos los Hasta el fin del mundo que en el panorama catódico son, enmudecen. Es cuando llega la televisión caviar.