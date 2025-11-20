A las tantas

Lo de conciliar los horarios de sueño y trabajo con el hábito de ver la televisión es una tarea completamente imposible. España es el país con el prime time más tardío de Europa. Estamos en pleno horario de invierno y los programas teloneros de los programas principales de la noche acaban a las once y veinte. Por más que nos hayamos habituado es una barbaridad.

Es frecuente escuchar quejas de espectadores que se van a dormir cuando acaban los espacios previos, esos que llaman de ‘acceso al prime time’, y recuperan a la carta en días sucesivos los programas que se supone son estrella de las noches.

En España hemos entrado en un bucle curioso por el cual los programas secundarios se han convertido en los principales. A las once de la noche, el gran momento del minuto de oro, a lo que los espectadores tenemos acceso es a David Broncano, a Pablo Motos, a El Intermedio y a Firts dates.

Hay que esperar hasta las once y veinte para que comiencen la Batalla de restaurantes, Callejeros, Late Xou o Futuro imperfecto. De lo cual podemos deducir que todos estos programas concebidos para completar las horas estelares de la parrilla se han convertido en espacios que abarcan, con creces, el late night. ¿Tiene sentido que MasterChef concluyese a las dos de la madrugada, la misma hora del programa viajero Hasta el fin del mundo? La respuesta tiene que ser necesariamente no. La audiencia se divide entre los que se acuestan a una hora decente y los trasnochadores que resisten hasta el final de la oferta. Pero no debiera ser así. El otro día, el intermedio para realizar las promociones de Futuro imperfecto, se realizó a la una menos cuarto de la madrugada. Un disparate.