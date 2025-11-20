Gracias, Rubén: volví a soñar

“Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión”. Si tuviera que elegir una frase que defina el paso de Rubén Torrecilla por el Hércules de Alicante, sin duda me quedaría con esa.

Tras años de debacle deportiva, malos resultados, y sobre todo, la friolera cifra de 10 temporadas consecutivas en el pozo más hondo del fútbol, llegó al conjunto blanquiazul un joven entrenador extremeño dispuesto a devolverle la identidad futbolística a un histórico club, o como él decía: “despertar al gigante dormido”; cuya afición pedía con su último aliento recuperar la ilusión.

La temporada 2023/24 quedará grabada siempre en la memoria de todo alicantino que ame y disfrute el Hércules. Momentos como el gol de Ryan Nolan en el último minuto, la garra de Marcos Mendes en Vic o el ya eterno cabezazo de Agustín Coscia frente al Lleida se han convertido en huellas imborrables de un club al que le llegaron un poco tarde los regalos del centenario, pero le llegaron.

Y al frente de todo, sujetando el timón, estabas tú, Rubén. Es imposible no emocionarse al escuchar al incansable Juanfran Millán volviendo a cantar un ascenso de su equipo gritando: Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Lo has conseguido Torrecilla, aquí está el gigante dormido, que acaba de despertar.

Torrecilla, en su despedida / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Es imposible no emocionarme escribiendo en nombre de una generación entera que no había vivido, conscientemente, una alegría del club de sus amores. Siempre recordaré el momento de la invasión tras el ascenso, y cómo entre esas 30.000 personas celebrando, pude divisar en tribuna alta a mi hermano mayor, el que tanto me había hablado de aquel Hércules del 2010, llorando como si fuera la primera vez que ve al club de sus amores ascender. Tampoco se borrará la imagen de mi padre, la persona que ha disfrutado y sufrido todas las etapas del Hércules y que inculcó a sus hijos el amor por este escudo, emocionado al vernos cumplir nuestro sueño del ascenso.

Y todo esto fue gracias a ti. Aquel 5 de mayo le devolviste la ilusión a miles de familias alicantinas que ya habían perdido la fe en volver a ver al Hércules en el fútbol profesional.

Hoy me despido de ti con una inmensa gratitud, porque aunque no conseguiste devolver al Hércules donde tú querías, lo diste todo hasta el último momento. Llegaste a Alicante como un desconocido y te marchas como un alicantino más, porque una vez blanquiazul, siempre blanquiazul. Gracias, Rubén: volví a soñar.