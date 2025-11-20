Tiempo de rapiña, tiempo de libertad

A pesar de todo lo que se ha escrito sobre la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista no existe un periodo en la historia de España que haya generado tanto interés en su estudio y, al mismo tiempo, tantos aspectos nuevos a estudiar alrededor del golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias. En cualquier caso, hay que dejar algo claro desde el principio. Todas las publicaciones serias que se han escrito sobre el golpe de Estado, la dictadura y el propio Franco han sido críticas con este periodo y con su máximo dirigente. Nada justificó una guerra tan cruel, una guerra que Franco alargó innecesariamente para tomarse su tiempo e ir aniquilando a todos los partidarios de la República. Detrás de las tropas franquistas quedó un erial de muerte y destrucción, de cunetas llenas de cadáveres y de misera y hambre durante décadas. Además, en lo que a mí respecta, las únicas investigaciones que leo sobre nuestra guerra y la dictadura son las escritas por catedráticos de universidad de la especialidad de historia contemporánea. Nada de mercachifles que aprovechan la nueva ola neo franquista para vender libros defendiendo la dictadura.

Es sabido que el franquismo utilizó el hambre como una manera de castigar a los vencidos y de manera especial en las zonas rurales, cuyos habitantes, durante la República, obtuvieron por primera vez en la historia de España derechos laborales que hoy consideramos imprescindibles. Fue tan grave el hambre que se pasó en España durante la década de los años 40 que las direcciones provinciales de la Falange enviaban informes a la Secretaría General del Movimiento en Madrid alarmados por la cantidad inasumible de muertos por el hambre que se estaban produciendo en numerosas provincias de España. Se advertía de que era habitual ver familias que caminaban por los campos buscando algarrobas del suelo para poder comer algo.

Portadas de los medios de comunicación cuando murió Franco en 1975. / INFORMACIÓN

El franquismo fue, sobre todo, un conglomerado de intereses privados dedicado a la rapiña. Rapiña sobre los bienes de los vencidos y sobre sus trabajos. Decenas de miles de fieles defensores del franquismo, imprescindibles para el buen funcionamiento de la maquinaria represiva de la dictadura, obtuvieron los mejores trabajos en la administración. Rapiña sobre los bienes del Estado. La familia Franco y sus pelotas más cercanos acapararon dinero y bienes gracias a los cuales varias de sus generaciones vivieron y viven muy bien. Frente a esta aristocracia franquista gran parte de la población española pasaba hambre. A esta voluntad de mantener a una mayoría social en una eterna situación de falta de alimentos se sumó la inutilidad de Franco y de los que le rodeaban para dirigir la economía de un país. Hubo que esperar hasta el Primer Plan de Desarrollo en 1964.

Frente a ello, frente a la ignorancia cuartelera del franquismo sociológico, la España real y demócrata no dejó de luchar por el regreso de la democracia a España tras el golpe de Estado de 1936. Hubo que pagar un precio muy caro con miles y miles de españoles asesinados y torturados por la policía franquista. Pero a pesar ello el empeño no cesó y cuando el dictador, por fin, murió, una alternativa democrática llevaba muchos años siendo pensada y preparada, un tiempo de libertad se impuso frente al intento del búnker franquista de transformar la dictadura en una pantomima de democracia tutelada y restringida.

Juan Carlos de Borbón y Francisco Franco, en 1971. / INFORMACIÓN

El acierto del rey Juan Carlos fue saber entender que sin democracia plena la monarquía en España no tenía nada que hacer. El sucesor de Franco por designación digital dio paso a la democracia porque no tuvo más remedio si quería que la monarquía sobreviviese al franquismo y por convicción personal imagino. El ejemplo de Alfonso XIII debió estar muy presente en Juan Carlos I. Y para ello se hizo ayudar de los muy pocos que provenientes del franquismo creían en la llegada de la democracia, como Adolfo Suárez, y un número más o menos amplio de ilustres franquistas que de un día para otro se hicieron o trataron de hacerse los demócratas, como Torcuato Fernández Miranda o Manuel Fraga, con el deseo, sobre todo, de tener un papel principal en la inminente democracia. Muy pocos lo consiguieron y se fueron retirando de la escena pública resentidos para escribir sus memorias en las que se dieron una importancia que nunca tuvieron.

Hoy en día vivimos un revival franquista entre la juventud que ha causado una cierta alarma social en los medios de comunicación. En realidad siempre ha existido. En los años 80 y 90 era habitual encontrarse con defensores de Franco y de la dictadura que pertenecía a familias que habían vivido muy bien durante el franquismo gracias a haber formado parte del engranaje represivo y asesino que puso en marcha la dictadura. Son dos modelos de sociedad, la del tiempo de la rapiña y la de la libertad. Los demócratas recuperamos, cuando murió Franco, la libertad de la Segunda República.