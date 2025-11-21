La aspirante fáctica

La dimisión de Carlos Mazón ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad de los liderazgos y las miserias de las organizaciones políticas donde no hay lealtades que resistan ráfagas de vientos, menos aún tempestades. Caído Mazón, comienza el reparto de la herencia. Nada nuevo bajo el sol. El PP sigue en bucle, en el eterno retorno del que hablaba Nietzsche. Pero el episodio, con el contexto de la historia reciente, tiene también lectura en clave de género.

La reunión furtiva de los principales dirigentes del PPCV dejó fuera a María José Catalá , la favorita de Génova. No ahora, pero quizás pronto, la veremos de candidata a la Generalitat . Tendrá que pelear, eso sí, ese espacio. En cuarenta años de autonomía, pocas mujeres han encabezado listas con opciones reales a presidir el Consell. Isabel Bonig estuvo a punto, pero fue apartada por la cúpula nacional en favor de Mazón. La cercanía del alicantino con Génova, y no su capacidad, le abrió las puertas del Consell , una operación de la que también se benefició Catalá que en ese momento supo traicionar y dar el salto a tiempo para atar la Alcaldía de Valencia.

Entonces el PP digirió a Mazón sin rechistar, salvo algún tímido «¡Cuidado, que vienen los de Alicante!», de la noche a la mañana brotaron mazonistas. Llegado el momento, la ventaja de Catalá será contar con el beneplácito de Génova, pero allá donde ellos solo encuentran trámites, probablemente ella encuentre obstáculos. El mejor reflejo está en el debate asumido sobre si su maternidad es una pega para la sucesión. Una circunstancia personal que no se mentó cuando Mazón se lanzó a la conquista de la Generalitat pese a que suponía trasladar su domicilio desde Alicante a València ni se plantea ahora con el ya señalado síndic del PP, con casa y vida en Finestrat, Juanfran Pérez Llorca. O con Vicente Mompó, también con hijos pequeños. También Catalá ha aireado su maternidad muchas veces y puede que realmente sea un hándicap para ella, aunque también un buen escudo para medir los tiempos y no precipitarse. Con todo, el problema en términos de igualdad es que ese dato se utilice para poner en duda su idoneidad, aunque, en términos de Mazón, es un hecho fáctico que, estrategias y negociaciones voxianas al margen, por currículum y trayectoria es mejor aspirante que los otros dos.