¿Nos creemos que habrá AVE Alicante-Valencia en 2027?

Y ahora 2027. Sexta fecha para el AVE regional. ¿Nos creemos a Óscar Puente como lo hicimos con el resto de los ministros?, ¿estamos ante humo prenavideño? ¿o reímos por no llorar?. Cierto que se ha avanzado en esta infraestructura vital en los últimos cinco años pero es que llevamos ya un cuarto de siglo esperando. Veinticinco años se cumplirán el próximo enero de la cumbre celebrada en Murcia con todos los presidentes de la comunidades autónomas y el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.

Reunión en la que Eduardo Zaplana, president de la Generalitat, era el mejor surfer (cómo acabó es otra historia) de la política autonómica, con mayoría absoluta. Zaplana impuso su criterio y logró que el Gobierno incluyera Alicante en el conjunto de las ciudades españolas que entraban en la red de alta velocidad ferroviaria, logrando así que el AVE no solo llegara a Valencia como planteaba Cascos.

En aquella reunión también se habló del Corredor Mediterráneo, de la necesidad de vertebrar España de sur a norte por el Mediterráneo para buscar una vía cómoda y rápida para llevar mercancías a Europa desde las comunidades donde se genera el 50 % del PIB nacional y donde reside el 45 % de la población. Recuerdo las palabras del presidente de la patronal alicantina de entonces, Joaquín Rocamora, (desgraciadamente no podrá verlo), que al valorar el asunto subrayó que para Alicante el corredor era incluso más importante que el propio AVE con Madrid. Veinticinco años después, el viaje en tren a Barcelona sigue por encima de las cinco horas, no está terminado el carril para las mercancías (la carretera se impone a puertos y trenes) y del enlace con el puerto, poco o nada.

Pasajeros dirigiéndose al vestíbulo de la estación de Alicante tras llegar en AVE desde Madrid / Rafa Arjones

La última prueba la tuvimos el miércoles con la enésima advertencia de la Asociación Valenciana de Empresarios, alertando de que el proyecto del AVE regional que debe vertebrar el eje Orihuela/Vinaroz, el tren que reducirá el tiempo de viaje entre Alicante y València a los 55 minutos, y a los 75 minutos entre Elche y la capital del Turia, sigue lento pese a las buenas intenciones del ministro. Un proyecto clave para mejorar la economía y esa vertebración, palabra mágica de todos los políticos, tan necesaria como complicada de conseguir.

Del AVE regional se viene hablando ya ni se sabe desde cuándo. Hasta cinco fechas oficiales se han ido diluyendo en el tiempo: 2015, 2017, 2018, 2020 y 2025. Ahora, el tapón se está resolviendo en los 60 kilómetros que separan Xàtiva de La Encina, en Villena. Algo que arrastra, además, a la propia València (en este tema la discriminación no va por barrios) que aunque tiene hecha la plataforma AVE hasta Xátiva no podría disfrutar del AVE hasta que termine la obra en Alicante. ¿En 2027? Los próximos dos años van a ser convulsos políticamente con la sucesión de elecciones y si a la historia nos remitimos, en estos periodos no se suele mover ni un papel aunque ya esté en obras Y, al fondo, esa crisis que los gurús han comenzado a anunciar y que puede pararlo todo en Europa

El retraso del AVE regional se ha convertido, una vez más, en un ejemplo claro de que la provincia y, en este caso, la Comunidad Valenciana en general, sigue en el furgón de cola en el desarrollo de las infraestructuras de transportes. Alicante lleva, junto a la vecina València, décadas ya reclamando un soterramiento ferroviario que en el caso de la capital de la provincia se metió en el cajón en 2010 y de allí no ha salido. Algo que tuvo, además, una derivada dramática, como es haber convertido el aeropuerto, uno de los más modernos del Mediterráneo, en una isla aislada de su entorno geográfico más inmediato porque ni el PP primero ni el PSOE ahora lo tienen en su agenda de proyectos prioritarios, como lo demuestra la falta de enlace ferroviario. En la Comunidad no hay votos que decidan gobiernos en Madrid y eso se nota, desgraciadamente, cada día más.

Turistas en el aeropuerto Alicante-Elche, uno de los sectores que presenta mejores cifras. / PILAR CORTES

En Alicante, el soterramiento y la estación intermodal, sobre todo esta infraestructura, están pendientes de una operación urbanística de la que se viene hablando desde los tiempos de Díaz Alperi en la Alcaldía, cuando el anterior primer edil quería, incluso, construir un hotel de cinco estrellas en la plaza de la Estrella.

El AVE llegó en el verano de 2013 y es cierto, incluso, que estuvo a punto de pararse, pero también es cierto que lo hizo como lo hizo, a una especie de apeadero de latón que sigue sin terminar, como lo demuestra la falta de la estación intermodal y su conexión con el resto de la provincia. Seguimos sin un enlace ferroviario rápido con el aeropuerto, tampoco con Benidorm y las Marinas (tren de la costa) ni la electrificación de la red de trenes que conectan Alicante con Murcia.

En Alicante no solo se sufre que el viaje en tren a Barcelona dure cinco horas. La estación intermodal es una quimera, la ciudad sigue semipartida, el parque central continúa siendo un sueño, no hay enlace entre el puerto y el Corredor Mediterráneo y ni siquiera se sabe cómo quedará al final la red de cercanías con Murcia. Alicante también es Corredor Mediterráneo. Y, ojo, estamos jugando con una nueva desaceleración económica, pero nosotros a ritmo del “Limón Express”.

El ministro Puente se plantó el miércoles en Valencia y se ajustó al guión pero añadiendo un par de años más a la fecha oficial. El movimiento empresarial para reivindicar la infraestructura anunció que se pasa al agua (bienvenidos al club de lo imposible), todos brindaron y hasta otra ocasión. Ojo, sin los Boluda y compañía hoy no se habría movido un rail. Y Óscar Puente, al que el Mediterráneo parece sentarle bien, se marchó a Madrid con el gesto relajado pues, incluso, nadie le recordó que si el AVE lograr circular a 350 km/hora ya no será un tren popular porque alguien tendrá que pagar el coste del consumo energético para que el tren alcance esa velocidad. ¿Y quién pagará la factura vía billete? Pues ustedes, queridos lectores.