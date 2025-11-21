Son muchas las personas que suelen realizar entrevistas de trabajo en la búsqueda de un empleo que satisfaga la necesidad de realizar una actividad laboral para cubrir sus necesidades económicas, bien para poder hacer vida independiente, bien para continuar en el domicilio de sus progenitores, pero con unos ingresos que permitan no depender económicamente de los mismos y poder ayudar también en los gastos que aquellos tienen en el hogar. Porque son hoy en día, y han sido, muchos los jóvenes que han tenido que ayudar en casa económicamente cuando el dinero no entra en el hogar y las necesidades son muchas cuando hay muchas bocas que alimentar, de ahí que muchos jóvenes hayan tenido que ponerse a trabajar desde edades tempranas compaginando estudios y trabajo ante lo reducido de la economía familiar.

Encontrar, por ello, un puesto de trabajo es una de las aspiraciones básicas de todo ser humano para poder tener esa autonomía e independencia y atender los pagos que resultan de las exigencias que la vida diaria nos impone. Pero para poder sacar el mejor y mayor rendimiento a esas entrevistas de trabajo que las empresas por medio de sus organismos recursos humanos llevan a cabo es preciso estar también preparado para poder dar lo mejor de sí mismo quien aspira a ese trabajo que anhela conseguir. Y, además, que resulta más difícil todavía si es la primera actividad laboral que va a desempeñar a lo largo de su vida. Porque si conseguir un trabajo ya es tarea complicada, y siempre lo ha sido así, la cosa se complica si todavía añadimos a ello la inexperiencia laboral como circunstancia que estará encima de la mesa en esa entrevista de trabajo. Pero tener esa inexperiencia no debe dar lugar al rechazo, porque siempre hay que dar esa “primera oportunidad” a alguien para demostrar su valía.

Por todo ello, el examen al que se somete a cualquier persona que aspira a un trabajo exige que se pueda demostrar al entrevistador la posesión de dos circunstancias que por encima de todo van a primar en ese examen personal al entrevistado, como son la actitud y la aptitud para el desempeño de la actividad laboral sobre la que se oferta el trabajo en cuestión.

La actitud será detectada de forma rápida por el entrevistador a la hora de ir respondiendo las preguntas el entrevistado y en las que se debe excluir cuestiones tales como las referidas a las vacaciones y su duración, u otras que quien aspira puesto de trabajo ponga encima de la mesa que no tengan que ver con las necesidades de la empresa para cubrir el puesto de trabajo que necesita. La actitud se circunscribe a la necesidad de quien busca el puesto de trabajo de demostrar que quiere ser contratado por encima de cualquier aspirante y sin que ello quiera decir que eso se haga sin respetar los derechos laborales del trabajador, o que no se puedan conocer sus derechos, sino que es preciso demostrar que ese puesto de trabajo es de quien aspira, y que hará lo posible por demostrar a la empresa que le va a contratar que la persona a quien necesitan es a ella y no a otro, asumiendo una integración con la empresa absoluta para luchar por ella como si fuera partícipe de la misma. Y esto no quiere decir que renuncia a sus derechos, pero que quiere luchar con quien le contrate como parte integrante de un proyecto que es común. De empresa y del trabajador.

Junto con la actitud también es preciso poner encima de la mesa la aptitud como conjunto de capacidades y habilidades del entrevistado que reúne por medio de su currículum para optar a ese trabajo, demostrando capacidades suficientes de preparación para que sea la persona elegida.

Es por ello, por lo que los jóvenes, y los menos jóvenes, tienen que disponer de un marco de formación y preparación suficiente que se va labrando a lo largo de la juventud para estar en disposición de ofrecerse en estas entrevistas de trabajo y tener las cualidades formativas suficientes para ser seleccionado. Y ambas condiciones se detectan de forma inmediata por los encargados de las empresas de RRHH cuando entrevistan a los posibles aspirantes y ponen el énfasis en valorar si las tienen los aspirantes al trabajo ofrecido.

Hay que ser consciente de que en las entrevistas de trabajo son muchos los aspirantes y hay que estar en condiciones de ofrecer calidad, entrega, esfuerzo y dedicación quien aspira a ese puesto de trabajo y que va a luchar por él, y demostrar que dispone de los valores y cualidades suficientes para que la empresa le contrate para formar parte de ese proyecto empresarial, asumiéndolo como propio y que el aspirante hará lo posible por conseguir el puesto, demostrando que tiene ambas condiciones antes referidas para pelear por el mismo frente a cualquiera que aspire también a ese puesto de trabajo.