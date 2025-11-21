Hitler en 1942, dicen, estaba tan deprimido que ni siquiera tenía ganas de escuchar a Wagner en la guarida del lobo. En 1942 Stefan Zweig, en Petropolis, Brasil, se suicidó junto a su mujer pues no concebía vivir en un mundo dominado por los nazis. Tal vez, si Zweig hubiera sabido que Hitler estaba deprimido, no lo hubiera hecho. Faltaban aún tres años para que el proyecto del Reich que duraría mil años se derrumbara, pero la depresión del führer indicaba que ya no las tenía todas consigo.

Mathausen, febrero de 1942. Lo cuentan Vicenzo y Luigi Pappaletera en Los SS tienen la palabra: un helado día de febrero un grupo de ancianos judíos semidesnudos se encontraban reunidos frente a la barraca política del campo de concentración (por el que pasaron tantos republicanos españoles). Un jefe del campo llamado Karl Schulz hizo entrar en su oficina a dos rabinos y les preguntó: ¿tenéis frío? Ellos, tiritando, contestaron que sí. En un rincón de la barraca había una estufa de hierro incandescente. Schulz cogió a uno de los rabinos y lo sentó encima provocándole terribles quemaduras. Y volvió a preguntar al otro anciano: ¿Tienes frío? El primer rabino murió en la enfermería dos días después. De la suerte del segundo nada dicen los autores de Los SS tienen la palabra, pero no es difícil imaginar la suerte que habrá corrido.

Una vez terminada la guerra, y liberado el campo, tuvo lugar un juicio en el que Schultz y otros como él dieron cuenta de sus actos ante el juez. Casimiro Climent-Sarrión, un republicano español, fue uno de los testigos. El juez le pregunta señalando a Schulz y narrando el episodio de la estufa: "¿Lo recuerda todavía exactamente, señor Sarrión? Sarrión contesta: "Yo trabajaba en la oficina limpiando el suelo cuando ocurrió y veo todavía la escena pasar ante mis ojos y escucho los alaridos del rabino". "¿Qué clase de hombre era Schulz?”, pregunta el juez. Sarrión contesta: "Schulz era un hombre violento, relativamente correcto con las personas que colaboraban con él en la barraca política, pero inhumano con quienes debían ser interrogados".

Cuando Schulz fue interrogado negó que el episodio de la estufa hubiera sucedido sosteniendo que, en la fecha indicada por el testigo, no había ya estufa pues había sido sustituida por la calefacción central. Dijo también que el juicio no tenía fundamento y que cosas como la frase "de este campo sólo se sale por las chimeneas del crematorio" jamás las había escuchado hasta entrar en la sala del juicio. Aseguró que al 80 % de la población estos juicios le repelían y finalizó exigiendo no ser fotografiado durante la lectura de la sentencia. Agregó que todo lo que hizo fue cumplir órdenes : "Me adiestraron en deshumanización".

Karl Schulz fue condenado a quince años de prisión y diez años de pérdida de los derechos civiles por complicidad en nueve casos de homicidios comprobados.

Los orígenes de los hombres que reinaban en Mauthausen eran humildes: Schulz era herrero y otros juzgados con él también lo eran: Ziereis, carpintero; Bachmayer, zapatero; Streitwieser, mecánico; Eigruber, obrero especializado... En pocos años pasaron de simples soldados a oficiales. Al mismo tiempo se enriquecieron apropiándose de billetes, oro y joyas.

Los autores de Los SS tienen la palabra revelan un hecho significativo: en los primeros tiempos de la posguerra ocurría a menudo que los habitantes del pueblo de Mauthausen encontraban en los bosques , no lejos del campo, instrumentos abandonados, picos, palas y agujeros profundos que indicaban que los verdugos regresaban al lugar del delito para retirar los tesoros que habían enterrado antes de ser capturados.