¿Su trabajo sirve para algo? ¿Merece la pena lo que hace para la comunidad? o, ¿su empleo carece de sentido, es innecesario y tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia? Si la respuesta es sí, usted padece lo que David Graeber denomina "trabajos de mierda” (Trabajos de mierda. Una teoría. Ariel.2018).

El libro de Graeber profesor en Londres, antropólogo, es un estudio de casos en los que los trabajadores se muestran descontentos porque consideran que su trabajo carece de sentido y no contribuye en nada a la sociedad, ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar la existencia de ese trabajo.

Señala cinco tipos de trabajos de mierda: los lacayos, existen para que otras personas se sientan más importantes; los esbirros, que ocupan puestos de tipo agresivo y que solo existen porque otros los contratan; los parcheadores, existen porque en las empresas se producen defectos o fallos, están para resolver problemas -generalmente de un superior- que no deberían existir; los marca-casillas, existen para afirmar que una empresa está haciendo algo, es más importante que la acción en sí; y los supervisores que se dedican a asignar tareas a los demás, estos suelen repetir palabras “estratégico”, “calidad”, ”excelencia”, “liderazgo”, etc.. “altamente sospechosas” para Graeber. La ideología gerencialista es la que produce trabajos de mierda al aplicarse a organizaciones complejas.

Son empleos en los que los trabajadores no consiguen ver su utilidad o ven falsedad y falta de objetivos a pesar del discurso de los economistas. El trabajo simulado impuesto por otros es la expresión más pura de la falta de libertad. Privan al ser humano del “placer de ser la causa”, que es la base del juego (K. Gross). Si el juego simulado es la expresión mas pura de la libertad humana, el trabajo simulado impuesto por otros es la expresión mas pura de la falta de libertad. El incremento del escaqueo en el trabajo y el enorme auge que tienen las redes sociales se debe a que el individuo busca en esos ámbitos una creatividad que no encuentra en su ocupación.

Antes los tiempos de trabajo eran cíclicos -el sol y las estaciones, más en la agricultura, marcaban el quehacer cotidiano-. Los hombres se apropiaban de los más emocionantes y espectaculares. Cuanto más patriarcal es una sociedad más segrega el trabajo de hombres y mujeres.

En la economía actual lo que se compra es el tiempo, por eso la ociosidad parece un robo, una actitud parasitaria. Pero el tiempo no es una referencia para medir el trabajo, sino que el trabajo es una referencia para medir el tiempo. La aparición de los relojes en el siglo XIV y su proliferación en torres de iglesias y plazas es significativa. Llevan a hablar de “perder”, “matar”, “pasar” el tiempo, “malgastarlo”, “ir a contrarreloj". El nuevo concepto del tiempo se extendió en los siglos XVIII y XIX. A partir de entonces se considerará una propiedad finita que debía administrarse cuidadosamente. Su gestión era la esencia de la moralidad. Llevan incluso a medir el trabajo mediante una abstracción: el horario laboral, la disciplina laboral y el control del tiempo. Los trabajadores comenzaron a exigir salarios por hora, y el “tiempo libre”. En el siglo XX el trabajo es considerado una forma de sacrificio, es lo que da sentido a sus vidas, y a la vez lo odian; es el componente sadomasoquista. Hay un choque entre la ética del tiempo y los ritmos naturales cíclicos del trabajo, lo que crea una violencia psicológica.

Los seres humanos son capaces de actuar sobre el mundo y sobre los demás. Si se nos priva de ese contacto regular con otros, el individuo se atrofia; y también si se nos priva de “ser la causa” de transformar el entorno mediante el trabajo solos o con otros. Los trabajos de mierda son los que carecen de ese sentido.

No es un enfoque económico, sino más bien la repercusión que en la persona tiene ese tipo de trabajos que en nuestra sociedad representan en torno al 33 o 40 %, según dos estudios estadísticos citados en el libro. Los trabajos de mierda privan al ser humano de la alegría de influir sobre el entorno, esas ocupaciones aplastan al ser humano que deja de existir como tal al no tener impacto en el medio. Están en la base del estrés, depresión o ansiedad de algunos empleos, solapados con síntomas físicos, y tienden a exacerbar la dinámica sadomasoquista de cualquier relación jerárquica. Seguiremos con el origen.