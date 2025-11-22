Tengo un respeto impresionante por la mayoría de los empresarios alicantinos, y especialmente por los que han iniciado el camino o han hecho evolucionar lo que heredaron hasta niveles estratosféricos. Evidentemente no es igual desbrozar la selva a machete que tener un par de retroexcavadoras a tu disposición, pero he tenido la suerte de conocer a empresarios maravillosos, unos pioneros y otros continuadores, dignos de figurar en el top ten de mis personajes favoritos.

En mi vida, y por mi trabajo, he tenido la suerte de conocer a los empresarios más importantes de Alicante y a algunos que son pieza fundamental de la Comunidad Valenciana. A unos les conocí en el final de sus carreras, a otros cuando empezaban, pero tengo una deuda impagable con todos. Con muchos, con la inmensa mayoría, me encantaría compartir búnker en una era posterior al desastre nuclear. Sus anécdotas, sus sucedidos, su saber hacer, darían para una serie interminable de sobremesas y aunque los hechos me fueran ya conocidos, no me importaría que me los volviesen a contar, porque seguramente disfrutaría como la primera vez. No habría forma de aburrirse.

Las hijas de Rafael Bernabeu intervienen en la ceremonia de entrega del III Premio Joaquín Rocamora / Rafa Arjones

Algunos, desgraciadamente, se han marchado ya y sus recuerdos están en mi cabeza, pero otros aún andan dando guerra y al frente de sus empresas, cuando otros vamos de retirada. El premio Joaquín Rocamora de este diario es una brillante iniciativa que pone en valor a los buenos empresarios que son, a la par, buenas personas. El propio Joaquín, Toni Mayor o José Juan Fornés son enormes empresarios y a la vez gente muy buena y muy humilde en el mejor sentido de la palabra. Como ellos he conocido, y conozco, a muchos, más jóvenes o más mayores, que sin sacar la cabeza ni presumir han edificado la provincia.

El último galardonado, el Dr. Rafael Bernabéu, es un empresario atípico: un médico, por encima de todo, que creó un negocio boyante ayudando a las familias a reproducirse. Que no se me entienda mal: un negocio no es nada peyorativo, es algo bueno que crea riqueza para la empresa y para el entorno. Lo contaba su hija en el documental que se estrenó en la entrega del galardón: "Mi padre decía que una empresa no es una tienda para ganar dinero, sino un instrumento para un fin". Exacto, una empresa que aportaba felicidad a las parejas que conseguían gracias a él tener una familia y, al mismo tiempo, invertía, generaba riqueza en su provincia y ponía Alicante en el mapa internacional. Casi nada.

Rafa Bernabéu, fue un empresario que dio ejemplo. A su vera se creó un nicho de mercado en Alicante capital. A nadie se le había ocurrido que un cluster sanitario en la capital pudiera tener sentido. Tras Bernabéu hay una milla de oro sanitaria que atrae a pacientes de todo el mundo en multitud de especialidades. Lástima que muriera tan joven.

Así ha sido la III Edición de los Premios Joaquín Rocamora / INFORMACIÓNTV

En algún momento de mi vida elaboré una lista personal de empresarios notables de la provincia de Alicante. La mayoría tienen en común, ahora que se ha abierto la veda para la caza del empresario común, una gran empatía con los seres humanos. No digo que todos sean un ejemplo, también conozco cuatro pirados y seis depredadores, pero ellos no me producen más que bostezos por mucho dinero que ganen, muchos yates que se construyan o muchos sillones que usurpen. Tampoco les otorgaría el honroso título de empresarios, sino el de tratantes o traficantes. Depredar no es emprender y avasallar a tus trabajadores no es hacer empresa.

Los que han ganado el premio Rocamora y los que lo obtendrán en el futuro son punta de lanza de muchos otros, algunos menos conocidos y otros que se han ido de este mundo antes de tener oportunidad de recibir un homenaje público. No sé si me van a creer ahora que el mundo anda tan polarizado, pero les juro por Snoopy que hay personas excepcionales en el entorno de la empresa. Por encima de los políticos, que los hemos tenido malos, muy malos y pésimos, han sido los empresarios los que han hecho de Alicante lo que es. Desgraciadamente no es que no hayan contado con ayuda para crear o hacer crecer sus empresas, es que lo han tenido todo en contra.

A pesar de los palos en las ruedas Alicante ha dado un salto de calidad y eso es culpa de unos tipos excepcionales a los que les dio por fabricar muebles de oficina, levantar hoteles, llevar a la gente de aquí para allá en un autobús, hacer baldosas o carritos de la compra o construir casitas. Son gente que merece la pena, se lo aseguro.