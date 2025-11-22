Excelente producto

"La barraca" ★★★½ De Blasco Ibáñez. Versión de Marta Torres Dirección: Magüi Mira

Una historia de ayer y de siempre. Porque la lucha por sobrevivir, el abuso, la miseria y la violencia son constantes en un mundo dividido entre amos y siervos. Arrendadores y arrendatarios. Altos alquileres, desahucios, choque entre nativos e inmigrantes o acoso infantil. El sueño de una vida mejor, el arraigo a la tierra y eternas luchas, incluso entre sujetos de la misma especie, en La barraca o la huerta valenciana. La Albufera que describió Vicente Blasco Ibáñez en la novela naturalista de 1898 con ese mismo nombre. Y el edificio típico que servía de vivienda a los labradores.

Así las cosas, la magnífica versión de Marta Torres acoge lo fundamental con una gran exactitud y algún estiramiento innecesario casi en la recta final. Pero no quedan deslucidas la contemporaneidad textual y la intemporalidad de este teatro integral que abarca todas las formas escénicas con sus elementos plásticos y visuales. Los actores Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano y otros imprimen relieve a la fuerza del texto y de la visualidad. ¿Cierta grandilocuencia? No es gratuita. La palabra y gestos y acciones con coreografía de Marta Gómez y la bella música original de Santi Martínez.

Una fusión de los lenguajes de la escena con aires de tragedia clásica y esa expurgación de las extremas pasiones. El valor simbólico de la representación, irrealista y sugerente, y el trabajo interpretativo lo resuelve con solvencia y expresividad el amplio reparto. La armoniosa dirección de la veterana Magüi Mira lleva a efecto una excelente tarea que atrapa y conmueve al público, como se pudo comprobar en el Principal de Alicante con uno de los mejores espectáculos de esta temporada. No es difícil distinguir la cubierta triangular de una aparente barraca con unos espejos que reflejan imágenes desde otro punto de vista. Blasco Ibáñez escribió poco después Cañas y barro, situada en ese agreste entorno con una saga de pescadores. ¿Recuerdan las dos series de la tele de los 70?