"Aullar" ★ Dirección: Sergio Siruela Reparto: Elena Martínez, Antonio Dechent, Paco Tous

La cinta Aullar pertenece a ese grupo de películas rodadas en los márgenes de la industria, de las que poca gente habla, difícilmente se abren paso en la distribución nacional y apenas consiguen una cifra testimonial de espectadores que pasen por taquilla. Cine andaluz y en andaluz, Aullar, opera prima de Sergio Siruela, se sitúa doblemente en los márgenes puesto que retrata a un núcleo de personas que se encuentran en la periferia social, víctimas del alcoholismo y la droga.

La protagonista es Mamen (Elena Martínez) que siempre quiso ser bailarina profesional, pero acaba trabajando en un club de un polígono industrial para poder mantener a su hijo, mal vive en un barrio de la periferia de Málaga. Una noche, en la puerta de su casa, aparece en el suelo un hombre borracho e inconsciente, que resulta ser su padre, con el que lleva sin hablarse desde que murió su madre y él desapareció de su vida.

El padre lo interpreta Antonio Dechent, al que le acompañan otras dos figuras de lo que podríamos denominar el star system del cine andaluz, Paco Tous y Adelfa Calvo. El productor y guionista Ezekiel Montes carga las tintas en una historia que peca de acumular todos los tópicos que se repiten en este tipo de narraciones, sin aportar nada nuevo.

La madre coraje sufre lo indecible hasta llegar a un final en el que se produce la redención y la reconciliación con la figura paterna. La televisión autonómica ha hecho posible la producción, que se ha rodado en parte en Canarias, donde los incentivos fiscales son tentadores.