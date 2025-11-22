De políticos y confrontaciones

- Esta semana se han cumplido 50 años de la muerte de Franco.

- Lo sé. Y lo que debía ser un recuerdo aséptico de un hecho histórico se ha convertido en una nueva fuente de confrontación.

- ¿Pero los españoles no habían pasado página con la Transición? ¿No habían firmado una especie de acuerdo de mirar hacia delante y empujar todos en la misma dirección?

- Así fue. Pero el tal Zapatero desenterró fantasmas, avivó los rescoldos de dolor y revancha y el señor Sánchez ha rizado el rizo de lo absurdo, colocando a Franco en el centro de su estrategia política, con el único objetivo de atizar a la oposición y mantener vivo el miedo en los votantes.

- ¿Estás preocupado, Pa?

- Se podría decir que sí… si no tuviera una experiencia de miles de años en los asuntos humanos.

- Pues yo también conozco el percal y aún así estoy intranquilo.

- Repasemos los motivos de nuestras tribulaciones, pues.

- Los españoles son campeones mundiales de darnos quebraderos de cerebro. Tema uno: la confrontación. En ningún sitio como en España ha alcanzado tales cotas de insoportabilidad. Ya no hay argumentos, hay disputa. Si uno dice blanco el otro asegura que es negro, y lo peor es que da igual que sea colorado.

- Muy cierto. Pero yo además vislumbro problemas sociales porque el nivel de vida de los españoles cae. Objetivamente. Y además la situación internacional no ayuda: hay que gastar más en defensa y menos en potitos.

- No veo un proyecto de futuro, cómo afrontar unos años que se antojan difíciles.

- Lo que hay en una pelea constante entre los principales partidos, unos presupuestos en el aire, novedades de la UCO que gotean, nuevos procesos judiciales que afectarán a los dos partidos, fuertes tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial, un ordeño sistemático del gobierno por parte de sus socios independentistas y en el fondo los españoles que no pueden adquirir una vivienda y cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, aunque parece que eso importa poco a sus representantes.

- ¿Sabes, Pa? Yo lo que percibo es que esos choques continuos, ese descrédito de todo lo que huele a política lo que está consiguiendo son ciudadanos descreídos, ansiosos de encontrar opciones de confianza, y las buscan en lugares insospechados. Este verano, sin ir más lejos, la sensación es de que el Estado no funciona, pese a costarles una parte muy importante de sus ingresos, que no resuelve sus problemas: el campo se quema, las tierras se inundan, los trenes se paran, no hay viviendas para los jóvenes… Y los enfrentamientos entre los políticos pueden dañar a unos más que a otros, pero acaban afectando a los ciudadanos, que recurren a aquello tan manido de «todos son iguales».

- Sí, y por eso buscan alguien diferente.

- Y eso ha sido el origen de muchos males en la historia de la humanidad.

- En España lo que está sucediendo es que Vox sale reforzado, pero aún suscita desconfianza en amplios sectores, más todavía por su postura incomprensible en referencia a Trump. La izquierda cada vez es más débil y el PSOE cierra filas con su líder, en relación con los ataques que sufre desde todo el espectro. Y a los dos partidos les sucede lo mismo: lo que ganan por un lado, les perjudica por el otro.

- Vox es el partido mejor situado para canalizar el descontento antipolítico. Pero necesita jugar una baza definitiva, y ellos creen que es la inmigración.

- No se puede desdeñar la importancia de la inmigración en el debate político.

- No, desde luego. Es un asunto que genera tensiones entre los partidos y entre los propios ciudadanos. En toda Europa se juega esa partida, incluso los laboristas británicos están canalizando el descontento popular en detrimento de los conservadores.

- No es raro que Vox se apropie de ella para ganar votos y atacar a los partidos más convencionales.

- Por eso el PP da una de cal y otra de arena.

- Sí. Porque si se manifiestan a favor pierden su ala derecha y si se oponen frontalmente se despiden del sector liberal. Una disyuntiva difícil de gestionar.

- Por eso ellos ponen el acento en la delincuencia, y acusan al gobierno de debilidad, dejando bien claro que solo se oponen a la emigración ilegal, ya que la legal les parece útil para el país.

- La inmigración es un signo de las contradicciones que la derecha europea está viviendo entre la época de la globalización liberal y la actual. La oposición a la inmigración es neta en las derechas - y buena parte de la izquierda- del norte de Europa. En el este, no sienten empatía en este asunto. Y se están proponiendo políticas más duras contra los inmigrantes. Pero, para las derechas populistas y las extremas, falta rapidez y contundencia. La inmigración es importante porque algunos partidos, como Vox, la consideran clave para atraer a nuevos votantes.

- Se trata de acertar en los asuntos que interesan a los ciudadanos. Y pocos como éste.

- Sí. Quien logre canalizar el descontento antipolítico será el claro vencedor.

- Así será. Pero no vale todo, Pa.

- Cierto, no vale todo. Pero me temo que en esa sociedad vale casi todo.