Grandes polígonos industriales en la Comunidad

Quiero tratar en este artículo de aquellas grandes intervenciones que pueden transformar el tejido empresarial de nuestra Comunidad. Me refiero al intento de convertir nuestro territorio en lugar de llegada de fuertes inversiones empresariales que completen y consoliden la ya anunciada de una gran factoría de baterías por la empresa Volkswagen. En una situación de fuerte desindustrialización parecen en principio como muy buenas noticias para mejorar nuestro deteriorado tejido productivo.

En cuanto a la Gigafactoría de baterías de Sagunto, cuyas obras se encuentran en ejecución, se ha convertido en una muestra de estas inversiones multimillonarias. Aunque hay que señalar que Sagunto en mi juventud sufrió una gravísima crisis al decretar el Gobierno el cierre de la planta siderúrgica de Altos Hornos del Mediterráneo. Hoy, tras muchos años de avatares, se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para la inversión industrial. Sus polígonos, con millones de metros cuadrados de suelo industrial disponible y la proximidad de un puerto que debe crecer al llegar el de Valencia a su tope, hacen que su emplazamiento sea privilegiado.

La ubicación en Sagunto de una gran factoría para la fabricación de baterías eléctricas puede resultar un componente fundamental para el desarrollo del coche eléctrico y generar un atractivo adicional a nuestro sector secundario. La factoría será capaz de suministrar baterías para las fábricas de WW en Martorell y Pamplona así como llegar a suministrar a la Ford de Almusafes. Pensemos que España es el segundo productor de coches de Europa y el noveno del mundo. La repercusión del sector del automóvil es del 8% en el PIB español.

En cuanto a terreno industrial esta gran fábrica ocupará dos millones de metros cuadrados en el polígono «Parc II» que dispone de más de seis millones de metros con la calificación de suelo industrial. En fin, las cifras son mareantes, sobre todo para un ilicitano que vio los polígonos de medio millón de metros como inmensos. Quiero resaltar esa característica municipal: la enorme disponibilidad de suelo industrial. Frente a otros municipios industriales como Elche, con disponibilidades de suelo industrial muy reducidas. Estas ciudades se vuelven altamente competitivas al disponer en abundancia de suelo listo para edificar.

Empresas de los sectores energéticos o de la movilidad han anunciado inversiones para ampliar o crear nuevas industrias. Una de esas operaciones consiste en la producción de hidrogeno verde en Castellón. La refinería de Castellón inicia de esta manera la transformación hacia la energía verde convirtiéndose en la mayor planta de España, al mismo tiempo se contempla la fabricación de biofuel. Inversiones todas de gran capacidad productiva y que se agrupan en Valencia y Castellón.

Cifras mareantes que levantan mi admiración pero también mi preocupación por el hecho de que la concentración industrial en los alrededores de Valencia se convierta en un foco de atracción para otras industrias que abandonen sus emplazamientos originales y se trasladen a un entorno convertido en vórtice atractor de todo lo que está alrededor. Hay que señalar que la segunda gran empresa que invirtió en Sagunto fue ilicitana, al resultar imposible (al menos en el tiempo) su ubicación junto al polígono de Torrellano. He leído en la prensa que Inditex ha adquirido una parcela de 381.804 m2 por 64 millones de euros, que se suma a la que Tempe ya adquirió en 2019 de 280.000 m2. Con ello Sagunt II se consolida como uno de los grandes centros comerciales y logísticos del país. A menor escala, otras empresas de Elche también han adquirido suelo o naves ya edificadas en polígonos próximos para continuar su crecimiento. Hasta Alicante está tramitando una zona industrial de tres millones de metros cuadrados.

Y es que cada vez resulta más necesario terminar la urbanización del polígono Porta d’Elx, y concluir la ampliación del parque empresarial de Torrellano, que, de haber estado, hubiera podido competir algo con Sagunto. Resulta inentendible que una ampliación del parque empresarial de Torrellano, calificada como urgente, vaya a tardar diez años en ser tramitada.

Como conclusión podemos decir que Elche se ha convertido en una máquina de perder oportunidades, para albergar el crecimiento de sus propias empresas, o para la llegada de otras nuevas que amplíen las expectativas industriales de nuestra ciudad. Necesitamos nuevo suelo industrial y ojo de dimensiones capaces de contener grandes inversiones. Porque es una obviedad que si no hay suelo nadie vendrá a invertir a Elche.