Ojalá se quede el horario de invierno fijo para siempre. Entre los dos bandos (quienes defienden que el que salga como definitivo sea el horario de verano y los que sostenemos que el de invierno es más saludable) nos da la sensación de que llevamos las de perder. Que los hosteleros y sus ansias de horas de luz van a salirse con la suya. Pero no nos faltan razones para solicitar nuestra reivindicación.

Nos parece una barbaridad imaginar lo que ocurrirá en Galicia: durante algunos meses, amanecerá pasadas las nueve de la mañana y anochecerá a las once de la noche. Centrándonos en nuestra latitud, creemos que estamos muy bien si dejamos de adelantar y atrasar la hora dos veces al año y nos quedamos con el horario que inauguramos el pasado 25 de octubre.

Lo tenemos difícil para ganar, ya que por estos lares el verano está muy bien visto mientras el invierno se ha creado mala fama, como un mero trámite que pasa rápido y como si no existiera (no en vano muchos días de Navidad se puede pasear en manga corta).

A los de mi bando solamente nos queda disfrutar del horario de invierno que acabamos de estrenar y del ambiente fresco que nos regalan los amaneceres. Sabiendo que esta felicidad solamente va a durar hasta el mes de febrero, y que después el sol volverá por sus fueros.

Como decía aquel, el día es obrero mientras que la noche es señora. Disfrutemos de este solsticio como si fuera el primero. Quien tenga dudas sobre este aserto que recuerde las 105 noches tropicales que hemos padecido este año en Alicante y reconozca cómo, si hablamos de confort, no caben réplicas. Buenas noches.