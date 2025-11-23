Lo público, lo legal y lo moral: la incoherencia de la objeción de conciencia

En los últimos meses se ha reavivado un debate tan viejo como pendiente, el de los listados públicos de profesionales que, amparándose en la objeción de conciencia, se niegan a realizar determinadas intervenciones garantizadas por ley en la Sanidad Pública. Un debate que no debería ser polémico, porque lo que está en juego no es una cuestión menor ni un capricho administrativo. Hablamos del derecho efectivo de la ciudadanía a acceder a prestaciones sanitarias reconocidas legalmente, como la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia.

La primera pregunta, incómoda pero imprescindible, es si es realmente admisible que exista objeción de conciencia en el seno de un sistema público cuya razón de ser es garantizar derechos. Un servicio público no puede funcionar como un supermercado donde cada profesional elige qué presta y qué no presta según sus creencias personales. La ciudadanía acude a la sanidad pública para ejercer derechos, no para someterse al escrutinio moral de quien tiene la obligación profesional —y ética— de atenderla. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. En muchas comunidades acceder a una IVE o a una eutanasia convierte a las personas solicitantes en supervivientes de una carrera de obstáculos, obligadas en ocasiones a desplazarse cientos de kilómetros o acudir a clínicas privadas para recibir una prestación absolutamente legal. Estigmatizándolas por la decisión legal libremente adoptada.

La objeción de conciencia, cuando se convierte en un bloqueo sistemático de derechos, deja de ser un principio ético individual para transformarse en un privilegio corporativo. Y ahí aparece la segunda pregunta: ¿por qué tanto escándalo con la obligación de hacer públicas las listas de objetores? Estas listas no buscan señalar a nadie, sino garantizar que el derecho reconocido en la ley se cumple. Permiten identificar situaciones que en ocasiones rozan el esperpento. Profesionales que se niegan en lo público a realizar procedimientos por “motivos de conciencia”, pero los realizan sin reparo en la sanidad privada. La conciencia, de repente, parece tener tarifa.

En España cualquier mujer mayor de edad puede decidir someterse a un aborto antes de la semana 14. / EFE / EPA / TERESA SUÁREZ

Existe, además, una contradicción difícil de digerir. Mientras algunos profesionales del sistema público se consideran moralmente legitimados para negarse a prestar servicios legales, en el ámbito privado sucede justo lo contrario. Una clínica privada puede rechazar la contratación de quien se muestra dispuesto a realizar estas intervenciones por ir contra su ideario religioso; escuelas y universidades confesionales pueden despedir a un profesional por defender públicamente la interrupción del embarazo o por no condenarla. Es decir, lo que en lo público se convierte en derecho del profesional, en lo privado se transforma en motivo de sanción o despido. Una paradoja que habla más de poder que de conciencia.

Y conviene ir a la pregunta de fondo: ¿por qué un empleado público puede negarse a realizar aquello para lo que está formado, contratado y retribuido, cuando se trata de procedimientos legales y garantizados por el Estado? ¿Cómo es posible que un derecho de la ciudadanía dependa del criterio personal —o doctrinal— de quien debe garantizarlo? La salud pública no puede estar condicionada por la moral particular de nadie, porque la moral particular no es un criterio de justicia, sino de privilegio.

Este problema no surge de la nada. En España, la influencia estructural de la Iglesia católica sigue impregnando ámbitos donde la neutralidad debería ser absoluta: educación, fiscalidad, servicios sociales y, de manera muy significativa, salud. La presencia de la Iglesia no es meramente simbólica; es ideológica, económica y política. Continúa disfrutando de prerrogativas impropias de un Estado moderno y democrático, desde exenciones fiscales hasta poder de presión legislativa. Mientras tanto, el mandato constitucional de que España sea un Estado “aconfesional” ha quedado en una categoría ambigua que permite una intromisión constante en la vida pública.

Una mujer camina con una pancarta a favor del aborto. / INFORMACIÓN

No se trata de atacar creencias personales. Se trata de recordar que un Estado democrático no puede supeditar los derechos de las personas a los dogmas de una institución religiosa, ni permitir que esos dogmas se filtren en los servicios públicos mediante figuras como la objeción de conciencia ilimitada y sin control. Porque cuando la objeción se convierte en un muro, lo que se vulnera no es la conciencia del profesional, sino la libertad y la dignidad de quien solicita una prestación reconocida por ley.

España necesita dar un paso definitivo hacia un Estado laico real, no esta versión descafeinada que permite excepciones constantes bajo el argumento ambiguo de la “tradición”. La laicidad no es un ataque a la fe; es la garantía de que ninguna fe condiciona los derechos de nadie. Y, sobre todo, es la garantía de que lo público sirve a la ciudadanía, no a doctrinas particulares.

Porque mientras la objeción de conciencia siga funcionando como un privilegio de conveniencia, quienes pagan el precio no son los profesionales, sino las personas que ven vulnerados sus derechos. Y eso, en un Estado social y democrático de derecho, debería ser sencillamente inaceptable.