Mi visita a la emblemática rejullaera

Aunque la subida a San Miguel no es una calle propiamente dicha, sí se podría considerar como un paseo, ya que ha sido siempre uno de los lugares preferidos por los oriolanos para relajarse, respirar aire puro y, al mismo tiempo, ejercitar las piernas, por eso no debo pasar por alto esta vieja cuesta del Seminario.

En una de mis recientes visitas a Orihuela, me hago el propósito de visitar ese lugar que tantos y buenos ratos pasé de niño: la emblemática “Rejullaera”.

Para los que no conocen de qué se trata, en el argot oriolano “Rejullaera” les aclaro que se denominaba así a un tramo de la sierra inclinado con la superficie lisa por donde nos deslizábamos los niños y niñas a modo de tobogán. Para hacerlo más resbaladizo, previamente aplicábamos a la roca una capa de polvo llamado “jaboncillo” que se adquiría en la mercería de Tafalla. O simplemente polvos de talco.

Existían varias “Rejullaeras” en la sierra oriolana, la que más se frecuentaba era la cercana a la Cueva del tío Paco, en la subida al Seminario. Otra en el paraje denominado “El Malguarte”, recayendo al barrio de Triana, desapareció con la construcción de la segunda carretera hacia el Seminario. Por último había una más, menos frecuentada por los niños en la parte recayente al colegio de Santo Domingo.

Eran tan frecuentadas las “Rejullaeras” por niños y niñas que, sobre todo en épocas de vacaciones escolares, había que guardar turno para poder deslizarse por ellas. Los más atrevidos, para más emoción, lo hacían en la postura arriesgada, es decir, boca abajo. Esta manera de resbalar era muy peligrosa, más de uno tuvo que ser asistido con una brecha en la enfermería de Ginés Sáez.

Estos juegos eran la preocupación de las madres cuyos hijos frecuentaban las “Rejullaeras”, primero por el peligro que entrañaban, y segundo por la ropa interior de las niñas que se destrozaban.

El inexorable paso del tiempo ha hecho que desaparezcan las “Rejullaeras”, y utilizarlas como juego infantil. La modernidad han hecho que los niños de ahora disfruten de juegos más sofisticados y, quizás, menos peligrosos.

La misma suerte han corrido los parajes conocidos por la “Escalera del Gato”, esa escalera esculpida en la misma roca por donde subían y bajaban los seminaristas para acortar distancias; así como la Cueva del Tío Paco, que en tiempos pretéritos fue una vivienda natural donde más de una familia habitó en ella con cierta dignidad. “Los pinicos”, así como el pinar a la parte izquierda del Seminario, dejando paso a la proliferación de vehículos, etc.

No obstante, acabo mi paseo un tanto decepcionado al ver la peña irreconocible, pero con la agradable sensación de haber abrazado a mi ciudad desde lo alto. Con los pulmones muy oxigenados, y con la promesa hecha a mí mismo de repetir la visita tan pronto como me sea posible.