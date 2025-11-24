Opinión | El teleadicto
Tener amigos
Maruja Torres siempre es un valor seguro. La llevas a un programa y arrasa. Por su autenticidad, por su desparpajo, por su autoridad moral. Pasó por Al cielo con ella y entre chiste y chiste dejó algunas perlas muy auténticas sobre las que se podría reflexionar.
Cuando Henar Álvarez le solicitó que enumerase las peores personas que había conocido, tras pensárselo un poco, se lanzó a citar tres nombres. “Por traidores”, apostilló, eligió a Juan Carlos I, Felipe González y Juan Luis Cebrián. Dadas las circunstancias, aprovechó estos nombres para meter en el congelador en el ritual que la presentadora realiza para cerrar cada entrevista. Finalmente Maruja Torres añadió en una esquina del papel el nombre del alcalde de Madrid.
Cuando se le preguntó qué es tener éxito en la vida también se tomó tiempo para responder a la pregunta. Pero, convencida, afirmó que tener amigos. Porque los amigos siempre te dan cosas. Que es tanto como decir que teniendo amigos nada te falta. Comparto el criterio de Maruja Torres. Perdonen la cuña personal, pero ahora que estoy atravesando horas bajas constato el aserto. No quiero imaginar qué sería de mí sin mis amigos, que me soportan, apuntalan y animan.
Volviendo a Maruja Torres, me resultó muy curiosa su cita a Jordi Évole. Quiso reconocer públicamente que fue él en su programa el que “la volvió a poner en circulación”. Reparemos por un momento lo que quiere decir esta expresión: “la volvió a poner en circulación”. Ahí podemos comprobar la trascendencia de una aparición televisiva en un programa de prestigio en ‘prime time’. Te puede dar el espaldarazo más grande o sepultarte para los restos. Más que cualquier otra aparición en prensa o en radio. La televisión continúa siendo un medio poderosísimo.
