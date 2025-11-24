La condena al fiscal general del Estado. La normalidad sobre la política

No perdamos la esperanza. De nada ha servido al Gobierno su proclamación de la inocencia del fiscal general, incompatible con la división de poderes, ni su permanente ataque a un poder que, como tal, es ejercido por quien corresponde conforme al sistema constitucional: los jueces y magistrados.

Afortunadamente para todos, la vuelta a los sistemas autoritarios de Justicia, fascistas o comunistas, que negaban al Judicial su naturaleza de poder y lo subordinaban a una mera función sometida al Ejecutivo, ha fracasado. Quienes ven en nuestro modelo reminiscencias franquistas no son conscientes de que las reivindicaciones de la izquierda radical, no progresista, son plenamente coincidentes con aquella. Estas cosas las aprendí de mi maestro y de los procesalistas progresistas que me enseñaron y que pelearon por establecer la democracia. No son nuevas, lo viejo y decadente es lo que de nuevo pretenden los que hoy nos gobiernan. Sus referentes deben buscarse entre las peores enseñanzas de quienes deseaban un solo poder indiscutible. Está escrito y tiene su reflejo en las Leyes Fundamentales. Lo que establece la Constitución, en los mejores textos legales, internacionales y eruditos de la democracia.

Que el Gobierno se erija en juez y algunos ministros, cuyo ascenso resultaría incomprensible en una sociedad en la que rigiera el principio constitucional del mérito, pierdan la prudencia y acusen de prevaricación a los jueces que no se someten a sus dictados es algo grave, pero, vista la profesionalidad e independencia de los tribunales, irrelevante y una garantía para los ciudadanos frente al poder.

Llamar a movilizaciones contra el TS, aludir a golpismo judicial y un largo etcétera de actitudes que retratan a sus protagonistas es demostración palpable de lo que piensan quienes desean a un poder judicial sumiso y no atado sólo por la ley. La ley no debe ser otra cosa que la que determinen los autócratas que ahora gobiernan este país y los jueces únicamente deberían ser, como en el nazismo, los buscadores del derecho en las palabras, intereses y deseos del führer, hoy representado por otras personas de las mismas características. Porque esto y no otra cosa explica la conducta de este PSOE y sus partidos de compañía.

MADRID (ESPAÑA), 23/11/2025.- Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González / Daniel Gonzalez / EFE

En espera de la sentencia y solo conociendo el precepto en que se basa la condena, se debe esperar únicamente la relación fáctica de la misma, que puede presumirse por la norma invocada y las pruebas que se han valorado. Y en ese momento cabrá hablar con conocimiento de causa y en el marco de libertad que todos tenemos. Se puede, sin duda, estar o no de acuerdo en la condena o disentir de ella, pero en modo alguno, sin ese conocimiento acusar al TS de prevaricador. Disentir e insistir en la inocencia sin conocer la sentencia, como ha hecho Sánchez, el preclaro, es arrogancia y temeridad vacua.

Mi respeto es profundo hacia los magistrados del TS, incluyendo a las que van a formular un voto particular. Leída la sentencia analizaré ambos textos, abandonando toda lectura política, ajena a la labor de aplicación de la ley. Desde la independencia, que es nota que debe presidir el trabajo universitario, al menos en la Universidad que conocí.

Lo que es poco discutible es que no compete a la Fiscalía emitir una noticia dirigida a luchar contra la desinformación o combatir bulos, se ha dicho, en materias de las que conoce en función de su cargo. Ninguno de los jueces que se han visto atacados desde instancias gubernativas ha emitido comunicado alguno. Han guardado silencio porque ese es su deber constitucional: no revelar lo que conocen en atención a su función. Les asistiría, de entender legal la actuación de Ortiz, el mismo derecho o deber que, sin duda, entrañaría el de tomar partido frente a la información publicada y plural y hacerlo sobre la base de su conocimiento profesional. Jueces y fiscales desmintiendo a la prensa y situándose junto a unos frente a otros. A veces no se piensa que lo que se justifica en unos abriría la puerta a los demás. Y eso sí sería, como lo ha sido con el fiscal general, perder la esencia de la imparcialidad de la función pública. La opinión del progresismo español que quiere a los jueces mudos en cualquier reflexión que afecte a su comportamiento, es la mejor prueba del desacierto de Ortiz.

El silencio debería imponerse en los demagogos y los dolidos en su impotencia para subvertir el sistema constitucional. Su soberbia y conciencia de no poder imponerse es la causa de una rabia que es fruto de su incapacidad para comprobar su indolencia intelectual y su irrelevancia en un sistema democrático que no acaban de querer. Y los que de buena fe no han asumido todavía que esta izquierda no es aquella por la que lucharon, sino su némesis. Si mañana una mayoría de signo contrario imitara estas conductas, se acabaría lo que solo hubiera sido un paréntesis.

MADRID (ESPAÑA), 23/11/2025.- Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. EFE/ Daniel González / Daniel Gonzalez / EFE

Hablar, como siguen haciendo, del triunfo de la derecha o de la extrema de derecha, porque han sido los acusadores en este y otros casos que afectan a los impunes por razón de sangre, contiene una carga mortal contra el sistema constitucional, porque se traduce en negar los derechos fundamentales a quienes no comparten el oficialismo “progresista” en boga. Solo son ciudadanos titulares de derechos unos; los otros carecen de la condición de personas titulares de los derechos que la Constitución concede. Los que deben ser arrasados en palabras de Podemos. Muy grave y significativo, así como revelador del carácter de quienes estas inmundicias proclaman y exigen llevar a la práctica. En qué precepto se basan para afirmar que un ciudadano de derechas no puede ejercitar la acción popular es la pregunta que no tiene respuesta, pero que causa pavor por su sentido profundo. Tampoco estas pretensiones tienen futuro alguno pese a que les cueste entender que, seguramente, fruto de su radicalidad, siembran lo contrario. Y eso está sucediendo en otros muchos países. La culpa es de esta izquierda que no lo es y que tantos huérfanos deja a su paso.

El fiscal general, una vez firme la sentencia, deberá cesar en su cargo automáticamente. Nunca debió poner en riesgo la imagen de la institución. Por razones impropias de una carrera como la de fiscal y dañando la imagen de sus compañeros, ha perjudicado a la institución. Solo él es responsable de sus actos. La fiscalía no puede ser la abogada defensora del gobierno y menos hacerlo con argumentos jurídicos endebles revestidos de populismo y huérfanos de fundamentos jurídicos. Seguramente este exceso de confianza en el poder que no tienen ha llevado en el asunto de Ortiz a que ni siquiera se plantearan la posibilidad de aplicación del art. 417,1 del Código Penal. Y la Fiscalía no suele nunca incurrir en tales fallos. Mejor sería que el gobierno buscara al nuevo fiscal general en otras latitudes. No lo hará porque tampoco va a encontrar fuera de su entorno a quien esté dispuesto a jugar este juego peligroso.

La democracia ha triunfado. Qué lástima tener que decirlo. Pero hay que hacerlo. Una luz se ha encendido: la de la honestidad de profesionales que cumplen con su obligación frente a un poder que carece de límites. Gracias a la Sala de lo Penal del TS.