Os podrán negar la victoria, pero nunca el orgullo ni la ilusión

Sudar sangre. Poco esfuerzo superior se le puede exigir a alguien para intentar llevar a cabo su labor. En el caso del Elche en su partido contra el Real Madrid eso acabó ocurriendo, literalmente, en la acción del definitivo 2-2, cuando Vinicius, involuntariamente, golpeó a Iñaki Peña en la nariz y le provocó una hemorragia, antes de que Mbappé salvara un despeje del propio portero, Bellingham marcara y ni el árbitro principal ni el del VAR vieran pruebas suficientes para anular el tanto.

Si me permiten, más adelante nos detendremos en este punto, de apenas décimas de segundo de duración. Porque creo que el amplio porcentaje de los 98 minutos que planteó el Elche ante el Real Madrid merecen la pena un reconocimiento mayúsculo. Iba camino de ser la obra maestra de Eder Sarabia hasta que el árbitro, llamado a impartir justicia para los dos contendientes, decidió una vez más alinearse con el poderoso.

Antes de que Francisco José Hernández Maeso y Mario Melero López, pongan y quiten nombres o apellidos aquí a su juicio, según el grado de modernidad y tontería que quieran aplicar en la nomenclatura oficial de los colegiados; optaran por ponerse la venda ante el lío morrocotudo que se veían venir si anulaban el 2-2, la lección magistral del Elche, especialmente en el segundo tiempo, se vio en todo el planeta.

Los franjiverdes parecieron el equipo «grande», firmando dos golazos, uno con sello grupal, el 1-0, y otro con firma individual, el 2-1. Sometieron en varias fases del duelo al líder. Perdonaron, como no se debe perdonar a un Madrid. Los blancos, por su parte, tuvieron que fiarlo todo, acción polémica aparte, al balón parado. El Real Madrid aprobó la misma mañana del partido un presupuesto de 1.248 millones de euros para salvar por la noche un empate con esa suerte del fútbol con la que aquí tanto se ha tratado de adoctrinar a generaciones de aficionados, debido a largas épocas en Segunda División.

Estadísticamente igual valen el 1-0 de Febas con asistencia de tacón de Germán Valera y tras jugada de toque de todo el frente ofensivo franjiverde, trabajada con mimo en cada entrenamiento desde hace 15 meses, que el 1-1, un balón colgado por Trent, tocado por Bellingham y remachado a la remanguillé por Huijsen. Estadísticamente igual valen el 2-1 de Álvaro Rodríguez, poseído por el espíritu de Ronaldo Nazario de Lima, cogiendo el balón casi en el centro del campo y envalentonándose en su hazaña individual, que el 2-2, en otro balón colgado, peleado, muy peleado, hay que decirlo, por todos los jugadores del Madrid y alojado al fondo de la red por Bellingham.

Ahí, volviendo a esa décima de segundo en la que Vinicius impacta con su pierna en la nariz de Iñaki Peña, parece que fue el momento en que se decidió transformar la victoria del Elche en un empate. Lo malo, en el caso del juez de la contienda, es que si uno repasa con tranquilidad su actuación, no fue así. Hubo un Hernández Maeso hasta el minuto 52, cuando Febas marcó, y otro durante los 46 minutos restantes.

El 1-0 no solo desorientó al Madrid y a la mayoría de espectadores que presenciaban el partido. También al colegiado, que hasta ese instante había optado por mostrar un carácter permisivo en las disputas. Hacia los dos equipos. Segundos después del gol de Febas, en un balón largo hacia André Silva y Asencio, el central madridista cayó al suelo y antes de que su piel tocara el césped el árbitro ya había pitado falta. Empezaron entonces una serie de «microdecisiones», como la de amonestar a Víctor Chust por supuesta pérdida de tiempo posiblemente en el partido en el que menos tiempo se perdió del fútbol español. Luego, el central valenciano acabaría expulsado. O como señalar la faltita que dio origen al 2-2.

Los jugadores de Elche y Real Madrid protestan al árbitro / Matías Segarra

La «macrodecisión» de Hernández Maeso, y de Melero López, encargado del VAR, fue ver sangrar a Iñaki Peña mientras Bellingham, Mbappé y Vinicius celebraban un gol y tener que optar entre la lógica y la comodidad. Pesa más cabrear al Real Madrid por una derrota que al Elche por un empate. Los franjiverdes posiblemente toparon con el único árbitro nacional que no se acoge al mantra de que al portero en el área pequeña no se le puede ni mirar. Iñaki Peña sangró. Bellingham marcó. Hernández Maeso lo permitió. El Elche y el Real Madrid empataron.

Querido franjiverde. Querida franjiverde. Vuestro sentimiento puede ser el de que os han negado la victoria. Incluso que os la han robado. Puede que así fuera. Eso sí, nunca os quitarán la ilusión de lo que vivisteis durante 98 minutos. El fútbol en estado puro. El que impregna una franja verde en el corazón de una niña. El que hace a un niño preferir el cromo de Febas al de Mbappé. Del mismo modo, nadie os privará del orgullo de ver a vuestro equipo compitiendo entre los mejores. Y siendo mejor que los mejores.