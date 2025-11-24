Opinión | Peu de foto
L’escola de les Atzavares Baixes
En la foto de grup, ma mare, Gertrudis Urban Valero (1926-2018), és la segona xiqueta per l’esquerra; s’asseu en un pedrís lateral de l’entrada a l’aula femenina i porta un rínxol al front i els cabells replegats en una cinta; es poden endevinar els seus ulls blaus, com els de sa mare, la iaia Pepica, herència, segons sembla, d’uns avantpassats llunyaníssims, uns colons d’origen germànic que s’instal·laren fa dos o tres segles en el Camp d’Elx, prop de la Foia. La primera xiqueta per l’esquerra de la primera fila és Margarita Agulló Urban (1930-1972), cosina germana seua, bisgüenyeta com sa mare, la tia Teresa, germana del iaio Juan, protagonista involuntària d’un drama familiar quan morí als quaranta-dos anys deixant orfes cinc xiquets. No en sé res de les altres quaranta xiquetes que, mig esporuguides mig perplexes, miren la càmera del fotògraf. Tampoc de les xiquetes que juguen al rogle en l’altra fotografia ni dels xiquets que, al fons, les contemplen. Totes les imatges foren preses a l’escola de les Atzavares Baixes, un edifici que, encara que envilit i vandalitzat, segueix dempeus, ostentant amb orgull el seu passat noble vora uns pins voluminosos que es degueren plantar quan es construí l’escola, en l’encreuament de la carretera de La Marina i la veredeta de Vizcarra (un dels limes ben conservats de la centuriació d’Ilici), vora el monstruós Parc Agrícola que l’Ajuntament d’Elx perpetrà en mala hora fa uns anys.
L’escola de les Atzavares Baixes s’inaugurà el 1936 i fou promoguda per l’Ajuntament republicà en un terreny adquirit pels veïns, com s’hi féu constar, altivament, en una placa de pedra encastada en la façana de l’edifici: «Los terrenos de emplazamiento de estas escuelas fueron cedidos por los vecinos y propietarios de la partida amantes de la enseñanza. Alzabaras Bajo. 23 mayo 1932». L’immoble i el terreny segueixen sent propietat municipal però des de fa anys hi ha instal·lats diversos serveis rurals. Aquesta escola formava part del magne projecte educatiu de la Segona República que perseguia, a través de la «instrucció pública», la millora de les condicions de vida materials i intel·lectuals de la població. Mai no lloarem prou aquell elevat propòsit i els abundants mitjans que s’hi disposaren, ni blasmarem prou la desfeta que en féu la dictadura franquista des del primer moment de l’Alzamiento Nacional incloent-hi l’assassinat de mestres i polítics responsables de l’educació.
El projecte original de l’edifici (1932) era de l’arquitecte alacantí Miguel López (1907-1976), la primera escola que projectava, i dirigí l’obra Santiago Pérez Aracil (1906-1980), arquitecte municipal des del 1933. Ambdós autors erigiren a Alacant i Elx una arquitectura moderna d’arrel racional, pública i privada, adscrita a les tendències higièniques i funcionals que circulaven per Europa, de Barcelona a Moscou. Els investigadors que han tractat les escoles dels anys trenta a Elx (R. Irles, J. L. Oliver, V. Soler) han remarcat la disposició lineal en quatre zones de l’edifici formant dos L (cases dels mestres als extrems i seccions de xiquets i xiquetes enmig), l’assolellament, l’ordenació i les grans dimensions de les obertures, pròpies de l’escola moderna, els paraments desornamentats, l’encertada disposició de les teulades a quatre vessants, la distribució pràctica de l’interior... I considerant l’elevat interès social i arquitectònic de l’edifici n’han demanat la conservació i el respecte.
L’hort d’en Joan, on ma mare nasqué i on passà la infantesa i l’adolescència, es troba quasi immediat a l’escola, a 700 m al nord, en la mateixa carretera de La Marina. Als anys trenta, construir escoles públiques al camp (i també a la ciutat) era una novetat absoluta entre nosaltres. Al camp no n’hi havien i al poble l’educació solia fer-se de manera deficientíssima amb mestres que feien lliçó a la pròpia casa o a locals «impropis», sense condicions, llogats per l’Ajuntament. Veure construir aquest edifici, monumental tant per l’ús públic com per la formalització moderna, degué ser motiu de desconcert i admiració per als veïns de la partida (amb un terme municipal tan extens com el d’Elx, ser d’una partida rural o d’una altra imprimeix caràcter des de temps ancestrals). Els republicanots lletrats com el iaio Juan, que potser havia ajudat a la compra del terreny (si l’havia deixat la iaia Pepica, interessada i de dretes), es trobarien satisfets d’allò més; els conservadors, en canvi, pensarien que eren inversions innecessàries i pernicioses. Amb tot i això, de sobte, xiquets i xiquetes de les Atzavares Baixes, a més de treballar en el camp ajudant els pares, podien aprendre de lletra i de comptes prop de casa, jugar amb companys d’edats similars i escapar una mica de la vida miserable que havien portat atàvicament els llauradors.
En la foto, ma mare devia tenir nou anyets (ja se la veu polida), quatre més que sa cosina Margarita. Sa germana Teresita (1921-2018), que tota la vida s’estimà llegir i ho feia amb facilitat tant en castellà com en valencià (no com ma mare que mai estimà les lletres) no pogué anar-hi perquè als quinze anys ja era massa gran. Sembla ser que la mare fou feliç en aquella escola (més tard anà a classe de costura, però això era una altra cosa: la recerca d’una professió urbana que l’allunyàs del camp). Quan es trobava contenta, ens contava que solia jugar-hi al futbol (o a la pilota) i això ens feia pensar que teníem una mare moderna. També contava que a l’escola va pujar per primera vegada a un automòbil, amb tan mala fortuna que tancaren la porta i li xafaren els ditets de la mà: un accident fortuït que, per sort, a banda de l’ensurt, el dolor i el patiment, no tingué més conseqüències. I ja no en sabem més de la vida en aquella escola. Tant de bo revinguessen records i memòries que ens retornassen la vida del Camp d’Elx, l’ensenyament i l’aprenentatge durant els anys de la República.
Avui, en anar a fer les fotos, el recinte es trobava obert i he pogut seure al mateix lloc que ocupà ma mare quan feren la fotografia del 1936 i he tornat a sentir l’emoció de la terra dels avantpassats, el poder de la memòria material, de les coses vives; el potent impuls històric i vital que ens fa sentir-nos hereus i continuadors de l’esforç per assolir unes condicions dignes, materials i intel·lectuals, en la vida humana, en una terra que podem dir nostra perquè ens ha vist nàixer i créixer, treballar, estimar, viure patiments i gaudis i que, segurament, ens veurà morir com ha vist morir als nostres.
Sempre que passe per la carretera i veig aquest magnífic edifici, farcit d’història, records, vivències i bona arquitectura, pense en la necessitat imperiosa que l’Ajuntament (sempre àvid i pèrfid, però també de vegades assenyat i conseqüent), propietari de l’immoble i del terreny, encarregat de salvaguardar els nostres tresors històrics i materials, tracte amb cura i delicadesa aquesta joia de la vida rural (que no la derroquen, que l’agranen, que no la restauren, que no la modernitzen, que no la falsifiquen), una permanència meravellosa, un veritable monument polític i arquitectònic que miraculosament ha arribat incòlume fins als nostres dies i que va nàixer amb els diners i l’entusiasme dels homes i les dones que ens precediren i que, com deixaren escrit en pedra, «estimaven l’ensenyança».
