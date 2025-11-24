«E.T. El Extraterrestre»: mi casa

Una visita realizada a un vecino conocido en el barrio de El Toscar (zona alta de Carrús) en su propia casa un miércoles por la tarde me inspiró la glosa que les presento, ya que, entre otras cosas de las que estuvimos hablando, y sobre una de ellas, me dijo literalmente: «Tengo a mi chiquillo otra vez en mi casa. No hay manera. Es la segunda vez que vuelve. Es que el tema de la vivienda está imposible porque mira que tiene trabajo, pero no le da pa más».

Y a la vez fueron tantas veces las que me repitió que «está en mi casa» que me sugirió el título que le he puesto a la glosa y que seguramente no merezca presentación alguna, respondiendo el mismo a la histórica y famosa película estadounidense que se lanzó a las pantallas del cine allá por 1982, de ciencia ficción, claro, y dirigida por el también conocidísimo director de cine Steven Spielberg, un mago bajo mi punto de vista del entretenimiento, de ahí el éxito de E.T. El Extraterrestre.

De aquella película, si queda algo relevante en la memoria, fue la famosa frase que el protagonista de ficción protagonizó cuando dijo «mi casa» señalando con el dedo hacia arriba, gesto este que repetimos en aquella época entre amigos a modo de broma, haciendo reír al otro, ya que entonces los de aquel momento estábamos en plena adolescencia.

Pero lo relevante es darse cuenta de que el deseo y anhelo que suponía el contenido de la mítica frase «mi casa» coincide sustancialmente con el mismo deseo de miles de personas en España, mayores, y sobre todo jóvenes que se preguntan cuándo podrán tener un hogar propio o una casa propia, «mi casa»; que no es volver a la casa de sus padres porque están mal viviendo, sino tener la posibilidad de afrontar una vivienda con normalidad y poder gestar una unidad familiar, por supuesto aquél que lo quiera.

La realidad de la vivienda en España que también afecta a Elche viene a resultas de la incompetencia de los mandatarios del Gobierno socialista, encabezados por su presidente al prometer cosas en materia de vivienda que tras muchos años no han cumplido. Este es el problema, y por tanto uno de los problemas principales de la sociedad española: el acceso a la vivienda de las personas.

Cabe resaltar las afirmaciones de Pedro Sánchez, cito literal… «Estamos utilizando todas las herramientas para resolver el drama de la vivienda», a lo que cualquier español, insisto sobre todo jóvenes se preguntarán: ¿Cuáles son esas herramientas? También me pregunto yo mismo: ¿Después de más de siete años de gobierno socialista por qué no se ha resuelto el problema de la vivienda o parte de él? Puedo responder si me lo permiten en su nombre con la conocida frase de «cuentos chinos». ¿O no?

Es necesario recordar que en la campaña electoral de las elecciones generales de 2023, que por otro lado estuvo basada en la superchería y en la trampa, Sánchez, sin rubor alguno como siempre, se atrevió a prometer la construcción de 184.000 viviendas de alquiler asequibles en todo el país, así que seguro que de esto no es necesario que les diga nada, puesto que nada hay que decir, tan solo que es mentira.

De lo anterior se verifica claramente que una de las principales preocupaciones de los españoles, de los ilicitanos es precisamente el acceso a la vivienda y todo esto se ha venido notando en los discursos políticos de la izquierda, pero solo a modo de propaganda estéril, porque son conocedores del profundo problema, pero no encuentran ni proponen solución alguna, no se ha hecho absolutamente nada.

A mayor abundamiento durante las últimas semanas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se descuelga con la presentación de una nueva cantinela, llamada el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, es decir, que a estas alturas estamos en estas, en otro plan más inocuo y vacío que no ofrece ninguna aportación nueva a la causa, solo consiguen transportar al ciudadano a una expectativa falsa durante algunos años más, ganando tiempo en política que se dice.

Es curioso y llamativo que el propio presidente haya asegurado en varias ocasiones que «esta va a ser la legislatura de la vivienda», digo yo que será de la vivienda del Palacio de la Moncloa, donde metió, mejor dicho ocultó, a su hermano a vivir durante un tiempo, hasta que se descubrió que allí vivía, hecho este vergonzoso y sonrojante.

Mientras la citada ministra anuncia a bombo y platillo que la ampliación y blindaje del parque de vivienda pública va a ser el quinto pilar del estado de bienestar; de manera de que se trata de una invención ficticia más, desvelando que hasta ahora la vivienda ha importado más bien nada.

Por lo menos los municipios se mueven en la medida de su ámbito competencial y hasta donde pueden. Esto ocurre en Elche, con la noticia que hemos conocido de que el Gobierno municipal ha puesto en marcha el Plan Casa Fácil que se encuentra en fase de licitación y donde dos empresas ilicitanas han podido plantear sus ofertas.

Las viviendas, en principio 200, se construirán en la zona del Hospital Vinalopó, en la pedanía de Torrellano, y en los barrios de El Pla y de Carrús, así como también en la zona de Travalón.

Esta iniciativa municipal pretende mejorar el problema en nuestro municipio facilitando el acceso a la vivienda a las personas y especialmente a los jóvenes, cosa que estará bien una vez hecha realidad.

Así que hoy en España la vivienda es eso: ciencia ficción, como la película que les he citado. Lo lamentable es que el Gobierno español viva en la abstracción, en la inopia y no haya sabido ver que si hay algo importante para una persona es tener donde vivir.

Pero no esperemos mucho, puesto que el panorama político nacional tiene entretenido al Gobierno de Sánchez en la única función de defenderse respecto de la multiplicidad de problemas que le rodean, que son conocidos por todos, en eso es en lo que emplean el tiempo, y tales problemas está padeciéndolos Elche también, ténganlo en cuenta. Hasta pronto.