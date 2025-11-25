Un 25 de noviembre cada vez más necesario

Se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con ello se quiere denunciar la violencia, en todos sus niveles, que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y, al mismo tiempo, exigir a todos los gobiernos que implanten políticas para su completa erradicación.

La elección de este día fue decidida por la Asamblea General de la ONU, el 17 de diciembre de 1999 declarando, textualmente, que es violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Las Naciones Unidas, para elegir este día, tuvieron en cuenta la lucha que el movimiento feminista latinoamericano venía manteniendo desde años atrás y que, desde 1981, reivindicaba que ese Día Internacional fuera el 25 de noviembre en recuerdo y repulsa por el cruel asesinato, que se produjo ese día, de las tres hermanas Mirabal, luchadoras por la democracia en República Dominicana, por parte del dictador Rafael Leónidas Trujillo en el año 1960.

Es, por tanto, un día de recuerdo y, especialmente, también de lucha. La violencia contra la mujer sigue existiendo en niveles intolerable en nuestra sociedad. No digamos de aquellos otros países en los que está, incluso, permitida por su legislación. Incluso asistimos a un retroceso en muchas de las medidas progresistas que tanto nos ha costado conseguir y, de forma inadmisible, en todo aquello que hace referencia a temas como el aborto, igualdad, etc.

El avance de las políticas ultraderechistas está significando un retroceso en los derechos de las mujeres. El discurso de Vox, que el PP tan sumisamente acepta, con la ayuda de unas redes sociales envenenadas, está extendiendo un mensaje en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, llegando a frivolizar con el tema de violencia contra la mujer a la que ni siquiera quieren llamar por su nombre, inventándose eufemismos para desviar la atención llegando, incluso, a no condenar las agresiones hacia nosotras.

Suben en España un 4,28% las denuncias por violencia de género en el primer trimestre del año / Europa Press

Lamentablemente, este discurso reaccionario se está extendiendo. Es urgente dar la batalla ideológica también en este tema, y en otros muchos, contra esa derecha fascistoide que plantea retrocesos en políticas hacia la mujer. Asistimos a toda una contrarreforma por parte de sectores derechistas, que han conseguido, ante una cierta respuesta insuficiente por parte de las fuerzas progresistas, que ese mensaje de odio, de supremacía del hombre sobre la mujer, etc. esté siendo aceptado por una parte de la población que, sorprendentemente, debería estar en contra del mismo viviendo en una sociedad democrática y avanzada como la española.

Un ejemplo lo tenemos en el Informe que el Ministerio de la Juventud, del Gobierno de España, publicó el pasado octubre en el que se alerta del aumento de jóvenes que niegan o minimizan la violencia machista. Entre los chicos, se ha pasado de un 12 % en 2019 a un 23 % en 2025, casi el doble. Incluso, entre las chicas, se ha pasado de un 6 % al 13 %. Y es preocupante que, en el tema del respaldo a la igualdad de género, lo hagan el 76 % en chicas, cuando en 2019 lo era el 84 % y que, en chicos, han pasado de un 70 % en 2019 a un 50 % en 2025. Datos muy preocupantes y que, seguro, tienen mucho que ver con ese mensaje reaccionario de las derechas españolas. Están creando un caldo de cultivo que amenaza a la mujer, física y políticamente.

Los datos existentes continúan siendo muy preocupantes. Según la Memoria del Poder Judicial, en España durante 2024, hubo 34.684 mujeres víctimas de violencia de género registradas. Diariamente se presentaron 544 denuncias sobre esta lacra. Las víctimas mortales fueron 48, siendo el País Valenciano la tercera Comunidad más afectada. Y esta situación afecta a mujeres de todas las edades, jóvenes o mayores, ninguna está libre de sufrirla.

Los números son demoledores y, detrás de ellos, hay mujeres que sufren. Este día debe servir para solidarizarnos con ellas, pero también para exigir, a todos los niveles, que aumenten los recursos para su defensa y que se implanten campañas de concienciación sobre los valores de la igualdad entre hombre y mujer, especialmente entre la gente joven tras los preocupantes datos observados.

Reivindicar el 25 de noviembre como día de lucha de las mujeres es, cada vez, más necesario. Todos, mujeres y hombres, así debemos defenderlo.