Gracias, Manolo

Hay personas que, sin hacer ruido, lo llenan todo. Manolo Rodríguez Menéndez era una de ellas. Su marcha deja una ausencia que no se puede medir en cargos, en años o en responsabilidades políticas. Se mide en algo mucho más profundo: en el hueco que queda cuando se va alguien que siempre estuvo.

Manolo fue concejal de nuestro Ayuntamiento y dedicó años de trabajo a su ciudad, y a su querida pedanía de El Altet, pero quienes lo conocieron saben que su verdadera grandeza iba mucho más allá de la política. Estaba en su manera de ser: en su bondad sencilla, en su cercanía, en su disponibilidad constante. Era el tipo de persona que nunca decía «luego», que siempre buscaba un hueco, que te escuchaba con atención verdadera incluso en sus días más complicados.

Quienes compartimos camino con él recordamos una lealtad que no necesitaba proclamarse. La demostraba con hechos. Con su seriedad, su compromiso, su forma serena de estar ahí cuando hacía falta. Manolo no fallaba, y eso, en la vida, es un tesoro.

Pero su auténtico centro estaba en su casa. Sol y su hijo, Manuel, eran su orgullo, su motor, su refugio. Si algo lo iluminaba de verdad era hablar de ellos. Se le suavizaba la voz. Se le aflojaba la rigidez del día. Se le notaba ese brillo reservado para las cosas que importan de verdad. Su familia no era una parte de su vida: era su razón, su raíz, su alegría más profunda.

También vivió con enorme entrega su vocación profesional, la enseñanza. Sus alumnos lo adoraban. Enseñaba como se enseña cuando se quiere que los demás vuelen: con paciencia, con firmeza tranquila, con el deseo sincero de que cada uno fuera mejor. En las aulas dejó más que conocimientos; dejó huellas, dejó confianza, dejó ejemplos. Sus alumnos lo siguen recordando por lo que todos buscan y pocos encuentran: alguien que creía en ellos sin condiciones.

Manuel Rodríguez y Mercedes Alonso conversan con Jesús Ruiz Pareja en un pleno, con Luis Ángel Mateo al fondo. / Sergio Ferrández

Manolo tenía ese don extraño y precioso de hacer que uno se sintiera acompañado. De estar sin imponerse, de ayudar sin pedir nada, de querer sin necesitar decirlo. Tenía una forma de mirar que transmitía sinceridad, y una forma de hablar que calmaba. Su cariño era discreto, pero inmenso. Su disponibilidad, absoluta. Su lealtad, incorruptible.

Hoy duele despedirlo. Duele porque su vida estaba llena de afecto, de trabajo honesto, de gestos pequeños que, juntos, construyen algo grande. Duele porque la bondad auténtica, esa que no presume, es la que más cuesta perder.

Y sin embargo, queda algo que no se va: todo lo que sembró. Queda en Sol, en su hijo, en sus alumnos, en sus compañeros, en quienes tuvimos la suerte de cruzarnos con él. Queda en cada conversación tranquila, en cada mano tendida, en cada acto de generosidad silenciosa. Queda en la memoria de una ciudad que él quiso y cuidó a su manera, sin aspavientos, con un corazón enorme.

Hoy nos despedimos de Manolo, pero su forma de estar en el mundo -buena, honesta, luminosa- no se va. Permanece. Y eso es, al final, lo que convierte una vida en algo verdaderamente grande.

A la sombra del Palmeral que tanto cuidaste y por el que tanto te preocupaste guardaremos nuestros recuerdos contigo.

Descansa en paz, Manolo. Que la Mare de Déu te acoja bajo su manto.