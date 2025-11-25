Entre miedo y puertas cerradas: la trata no descansa

“Me prometieron un trabajo como camarera, algo digno. A los pocos días me encontré encerrada, vigilada con cámaras, obligada a recibir a hombres sin descanso. Si me negaba, me recordaban la deuda y me amenazaban con hacer daño a mi familia” (K. A.).

La trata es otra forma de violencia de género. No tiene un rostro único, pero afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Las redes buscan especialmente a menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad mental. La migración multiplica la vulnerabilidad: llegar a un país extranjero sin papeles, sin redes de apoyo y con la urgencia de enviar dinero a la familia crea un terreno fértil para la explotación. Lo que parece una oportunidad de vida se convierte en un laberinto de miedo y coerción.

En Elche, en abril de 2025, la Policía Nacional liberó a diez mujeres sudamericanas sometidas a prostitución forzada, vigilancia constante y deudas impuestas por sus tratantes. Apenas un año antes, otras diez mujeres fueron rescatadas de pisos hacinados, disponibles para ser explotadas en cualquier momento. Estas cifras solo muestran la punta del iceberg.

La trata deja cicatrices profundas y duraderas: ansiedad, depresión, insomnio, estrés postraumático, culpa y vergüenza; lesiones, infecciones, embarazos forzados o interrumpidos y deterioro de la salud; aislamiento, ruptura de lazos familiares y desconfianza profunda hacia el mundo. Para las mujeres migrantes, estos daños se combinan con la presión de integrarse, la necesidad de mantener a sus familias y la incertidumbre de vivir sin papeles, creando un sufrimiento silencioso que pocas veces se visibiliza.

Elche no está al margen de la trata de seres humanos. Menores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad mental, junto con la migración, forman un “combo perfecto” para los tratantes. Pero sin demanda, no habría oferta: hombres jóvenes y toda la sociedad tenemos responsabilidad en perpetuar o frenar este crimen

Pero la explotación no existiría sin quienes la sostienen. La demanda sexual, muchas veces ejercida por hombres jóvenes que no reconocen su papel activo, mantiene la oferta. Sin demanda, los tratantes no tendrían negocio. Cada acto de consumo contribuye a prolongar el sufrimiento de miles de personas. Reconocer esta responsabilidad individual y colectiva es clave para romper el ciclo.

Fundación Elche Acoge, con su Proyecto 360º (financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por la Unión Europea), acompaña a las víctimas desde la atención psicosocial, jurídica y laboral. Su objetivo es recuperar autonomía y dignidad, ofreciendo un camino de reparación física, emocional y social, siempre sin revictimizarlas. El camino hacia la reparación es largo, pero posible, incluso cuando los ecos del miedo persisten.

El silencio es cómplice. No existen estadísticas locales que indiquen cuántas personas son víctimas de trata o cuántas podrían estar en riesgo sin ser conscientes. Invisibilizar este crimen permite que continúe, mientras quienes explotan y quienes consumen permanecen impunes.

El 25N nos recuerda que la violencia contra las personas adopta múltiples rostros. La trata sexual es uno de los más crueles y silenciosos, y es una forma de violencia de género que puede tocar a cualquiera. Menores, embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad mental no eligen ser vulnerables. Migrar en busca de una vida digna no debería ser una condena a la explotación.

Cuando la ciudad calla, la trata susurra tras cada puerta cerrada. Escuchar esas voces, asumir la responsabilidad de quienes consumen y despertar conciencia es la única manera de romper la cadena. La trata sexual no es un drama lejano: ocurre aquí, entre nosotros, y puede tocar a cualquiera. No mirar es permitir que el miedo y la explotación sigan su camino.