La noche en que el Martínez Valero recordó quién es el Elche

Hay partidos que no se explican con estadísticas ni con el resultado frío al final de los noventa minutos. Hay noches en las que un equipo, por mucho que el marcador pretenda negarlo, demuestra quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Lo del Elche frente al Real Madrid en el Martínez Valero fue exactamente eso: una declaración de identidad, una confirmación de que este equipo no está aquí por casualidad, y una prueba irrefutable de por qué, a estas alturas de la temporada, medio país habla del Elche como la revelación y la sensación de la Liga.

Porque sí, lo sabemos todos: el arbitraje condicionó el partido. Nadie que haya visto el encuentro con los ojos abiertos puede negar que hubo decisiones que desequilibraron la balanza y que pusieron al Elche a remar contra un vendaval innecesario. Pero empezar y acabar ahí sería cometer una injusticia tan grande como las que se vieron sobre el césped. Lo verdaderamente importante —lo que de verdad merece contarse— es lo que hizo el Elche a pesar de todo eso.

André Silva pugna con Asencio durante el Elche-Real Madrid / Agencias

Y lo que hizo fue jugar como un grande. Sin complejos. Sin miedo. Sin pedir permiso a nadie.

Desde el primer toque, el Elche entró en el partido como quien entra a un escenario en el que ya ha actuado cien veces. No había temblores, no había dudas, no había ese respeto excesivo que suele atenazar a los equipos modestos cuando enfrente tienen al Real Madrid. Lo que había era un plan de partido serio, trabajado y valiente, y once jugadores dispuestos a ejecutarlo sin mirar el escudo del rival.

El Martínez Valero —que de fútbol sabe más que muchos comentaristas— lo olió desde el primer minuto. Ese rumor eléctrico que recorre la grada cuando la gente entiende que hoy puede pasar algo grande se notaba en el aire. Y no era un deseo ingenuo: era fútbol puro.

Porque si algo demostró el Elche es que no había salido a sobrevivir, ni a buscar el empate heroico que se celebra casi como un título. No. Al Elche esas migajas ya no le sirven. Lo que buscamos ahora es competir en igualdad, mirar a la cara a cualquiera y jugar a lo que sabemos jugar: fútbol combinativo, presión alta cuando toca, inteligencia para salir con la pelota controlada y esa mezcla de coraje y orgullo franjiverde que convierte cada balón dividido en una cuestión de honor.

Hubo momentos —y no pocos— en los que el Real Madrid corría detrás del balón. Y eso, en el fútbol moderno, no es un detalle menor: es un síntoma de superioridad.

Afición del Elche durante el partido contra el Real Madrid / Alex Domínguez

Ver al Elche trenzar jugadas, pausar cuando había que pausar y acelerar cuando nacía el espacio, fue un ejercicio de madurez futbolística impropio de un recién llegado a la élite —o de un superviviente acostumbrado a pelear en la cuerda floja—. Pero es que este Elche ya no es ese Elche. Este Elche es otra cosa.

Este es el Elche que ya está en boca de todos, el que muchos analistas empiezan a estudiar con respeto, el que se ha ganado el título informal —pero tremendamente simbólico— de revelación de la Liga. No porque haya ganado más partidos de los esperados o porque haya sorprendido en un par de jornadas. No.

Es revelación porque juega bien. Y eso, créame quien quiera, es lo más difícil que existe en el fútbol. Y en esa noche mágica ante el Real Madrid, el equipo lo confirmó. No fue un destello. No fue una casualidad. Fue una reafirmación.

Elche tuvo ocasiones. Generó peligro real. Leyó mejor algunos tramos del partido que el rival. Y lo más importante: fue merecedor de ganar. Dicho con serenidad, sin estridencias y sin victimismos. Simplemente, si alguien corrige ese examen sin mirar las camisetas, dirá que el equipo que propuso más, que jugó mejor y que llevó la iniciativa en muchas fases fue el local.

Y eso, cuando el visitante es el Real Madrid, tiene un mérito que trasciende el resultado. Pero más allá de lo futbolístico, hay algo que explica por qué este Elche es diferente. Algo que no puede pitar ningún árbitro ni anular ningún juez de línea: el alma.

Este equipo juega con un convencimiento casi espiritual. Como si cada jugador entendiera que lleva algo más que un escudo: lleva una ciudad. Lleva una historia. Lleva a miles de personas que no piden títulos, sino dignidad. Que no necesitan galácticos, sino futbolistas que honren la camiseta.

Y eso se vio, más que nunca, en el Martínez Valero. Cada vez que el equipo recuperaba un balón. Cada vez que salía jugando desde atrás con una limpieza impropia de los modestos. Cada vez que un jugador metía la pierna como si se jugara la vida, pero con la nobleza de quien respeta el juego.

Eder Sarabia, entrenador del Elche, durante el partido contra el Real Madrid / Alberto Saiz / AP

Esa mezcla —fútbol y alma, cabeza y corazón— es la que ha llevado al Elche a convertirse en la sensación del campeonato. Y esa mezcla fue la que hizo que el estadio, al terminar el partido, no aplaudiera por compromiso, sino por convicción.

Sí, el marcador dijo una cosa. Pero el fútbol, ese juez incorruptible, dijo otra. Y la conclusión es simple: el Real Madrid empató en los números, pero en muchos momentos el Elche ganó en fútbol.

Esto no va de excusarse. Va de reconocerse. Va de saber que, si seguimos así, los resultados llegarán. Va de entender que este equipo tiene un camino y un estilo. Va de sentir que, por fin, Elche tiene un proyecto que ilusiona, que emociona y que no se deja intimidar por nadie. Y eso, créanme, es mucho más grande que cualquier polémica arbitral.

Porque en una Liga donde todos miran al ruido, el Elche ha elegido mirar al juego. Y ahí, en ese terreno donde los valientes se distinguen de los demás, el Elche está empezando a mandar.