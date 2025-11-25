Tengo de oferta al precio de dos euros el par de bragas por el Black Friday.

¡Muerto matao! Así me quedé el otro día mientras paseaba por el mercadillo de la Plaza de Barcelona y escuché a un vendedor ambulante dando alaridos como si fuera Godzilla tras tomarse una caja y media de pastillas Smint de menta, ofreciendo a los paseantes sus extraordinarias y nunca antes conocidas ofertas en bragas, calzoncillos y calcetines de ejecutivo con ocasión del Black Friday. «¡Date prisa, rubia, que vuelan!», ¡Qué ha llegado el Black Friday a Elche!, como si se tratase del afilador. «¡Qué es una edición limitada, señor, últimas unidades!», «¡No se pierda la oferta que es solo por hoy!». Todo ello, mientras impasible comprobaba como la clientela se arremolinaba nerviosa ante el puesto, toqueteando y pasándose la mercancía de unos a otros, con la intención, imagino, de comprobar su calidad a través del tacto, que digo yo que los que se decidieron a comprar, antes de ponérselos, le pegarán un lavado o dos, mientras una señora con moño le decía a un señor con bigote: «¿Eso del Black Friday que coño es?».

Tengo que decir que mi pasmo no se debió tanto a la reacción de los compradores, lógica teniendo en cuenta las ofertas, pues con esos precios el que no lleva puestos calzoncillos o bragas es porque no quiere y prefiere ir de comando, lo que me dejó atónito fue comprobar cómo una costumbre explícitamente americana se ha introducido hasta las trancas en los hábitos, usanzas y lugares más populares y costumbristas de nuestra sociedad, como pueden ser los mercadillos de barrio, ¡vamos, me quedé tan desconcertado como cuando escuche el último villancico de Leticia Sabater, «La Conejita de Papa Noel», todo un hit de mercadillo para personas con gustos musicales sospechosos o careciendo por completo de ellos.

Por eso, y para informar a la señora del moño y a todos aquellos que desconocen que es el Black Friday, aquí va este artículo.

7 de cada 10 consumidores adelantan sus compras navideñas aprovechando el Black Friday / Europa Press

El término Black Friday (Viernes Negro) tiene sus orígenes en Filadelfia en la década de 1950 y se utilizó para describir el desorden de tráfico causado por la afluencia de compradores para las compras navideñas que seguía a la festividad de Acción de Gracias. Según recoge el diario Telegraph, el sábado después de la festividad iba a tener lugar un partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina, la ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro. Ante el caos, ningún policía pudo tomarse el día libre en la víspera del partido y los agentes tuvieron que trabajar largas jornadas de doce horas para controlar a las multitudes que abarrotaban la ciudad, por lo que bautizaron ese día con el nombre de Viernes Negro. Pronto los comerciantes de Filadelfia empezaron a usar ese término para describir a las hordas de personas que se daban cita en las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias.

Sin embargo, el Black Friday no se extendió y popularizó hasta varios años después. Exactamente esto ocurrió en 1966, cuando apareció impreso por primera vez en la revista The American Philatelist. Pero la guinda llegó de la mano del prestigioso periódico americano The New York Times, el cual usó esta misma expresión el 19 de noviembre de 1975. Su intención era referirse al problema de tráfico que se generó en la ciudad norteamericana a raíz de los descuentos del día posterior a Acción de Gracias, pero realmente lo que supuso fue volver a traer a la actualidad el término Black Friday.

Más tarde, los comerciantes que no estaban contentos con la connotación negativa, popularizaron una explicación contable más positiva: el «negro» se refiere a las cuentas que pasan de los números rojos (pérdidas) a los números negros (beneficios) gracias a las ventas de ese día, simbolizando las ganancias y la prosperidad de los negocios. El evento se consolidó extendiéndose por todo Estados Unidos y los comercios comenzaron a promocionar oficialmente el día con descuentos para atraer clientes. Con la globalización, el evento se extendió internacionalmente, celebrándose en la actualidad en todo el mundo, evolucionando de tal manera, que ha pasado de celebrarse un solo día a hacerlo durante una semana (Black Week) e incluso más, incluyendo el Cyber Monday para las compras en línea el cual se celebra el lunes siguiente al Black Friday, y que se dedica a las ventas por internet.

En España, el boom del Black Friday llegó en 2012 de la mano de la cadena alemana MediaMarkt, esa del eslogan «yo no soy tonto». Inicialmente parecía una frivolidad y la acogida no fue muy entusiasta que digamos, pero, sin embargo, en 2013, grandes empresas como El Corte Inglés o Amazon se sumaron también a esta moda consumista. Desde entonces, cada vez más los comercios y grandes almacenes se han unido a la iniciativa ofreciendo grandes descuentos a los compradores.

En la actualidad, el Black Friday es mucho más que un día de rebajas, es un símbolo del consumismo moderno, una fecha clave para el comercio, especialmente en la fase de preparación para las compras navideñas y el Amigo Invisible.

Gente comprando durante la 'Black Week' de 2025, la semana previa al Black Friday. / Sandra Román / EPC

Nuestra querida ciudad, sus centros comerciales, su comercio de proximidad e incluso sus mercados y mercadillos no han podido resistirse a la invasión consumista del Black Friday, como si fuera la irreductible aldea de Asterix y Obelix, al contrario, Elche prepara una fiesta este fin de semana, propiciada por este evento y por el encendido de la iluminación de Navidad, que, según refieren distintas noticias de prensa, supondrá una inversión de dinero público (el tuyo y el mío, el de todos) aproximadamente de 700.000 euros, vamos, una minucia, algo parecido a lo que yo me gasto en pipas cuando voy al fútbol.

Así que, ya saben, además de comprarse unas buenas gafas de sol para ir por la noche por Elche y evitar lesiones oculares producidas por la abundancia de iluminación navideña que el Ayuntamiento va a inaugurar este fin de semana, pueden disfrutar de un buen paseo por la ciudad, como le gusta hacer habitualmente a Miriam, una amiga de mi hijo Pablo, en compañía de su perro Jacky, aunque ustedes pueden ir solos, acompañados, andando o en patinete, y hacer sus compras de Navidad aprovechando las innumerables y sustanciosas ofertas que ofrecen los comercios de proximidad con ocasión del Black Friday, las cuales son innumerables y muy suculentas, por lo que si quieren pueden ir al Súper de La Baia y comprar los torraos para el aperitivo de la cena de Nochebuena, a la Floristería Leo en Torrellano y hacerse con un par de flores de pascua o poinsettias, que las hay de todos los colores y a qué precio, insuperable.

Si tienen tiempo y ganas, pueden darse una vuelta por el Salón de Belleza Antonia y someterse a un tratamiento facial antiedad o un tratamiento corporal anticelulítico, que vienen días de comidas y cenas como para reventar y morirse, también pueden visitar la droguería Primer Precio y comprarse un frasco de Brummel, ya saben aquello de «vuelve el hombre», un aroma interesante para las cenas de empresa, y, si son unos manitas, aprovechen las ofertas en Ferretería Marga en Matola, donde las arandelas y los cáncamos están a un precio imponderable. Del mismo modo, si tienen animales de granja, pueden ir a Piensos Ibarra y comprar panizo para las gallinas, que con lo que valen ahora los huevos, mejor sería agasajarlas con un fin de semana en un spa, y a los que les va la fruta, ya saben, «frutería Loli, siempre te hace sonreír, con naranjas, cerezas y melón a elegir».

Como pueden comprobar, en Elche hay todo un abanico inabarcable de comercios de barrio para atender todos sus gustos y, si esto no fuera bastante, pues ya saben, tienen a su disposición, por un lado, todas las tiendas de l’Aljub para comprarse todo tipo de ropa, incluso los más exigentes podrán encontrar camisas estampadas con palmeras, cactus o dragones o lisas de color vino, morado o verde limón, toda una fantasía, un deleite sin parangón muy difícil de encontrar y, por otro, como no, El Corte Inglés, pero como estos siempre van tan adelantados, igual allí ya es primavera, vaya usted a saber, que el tiempo vuela y uno no se da cuenta.

Llegan días de compras, regalos, cenas de empresa, amigos invisibles, reuniones familiares, consumo y gasto, y para eso se inventaron la paga extra, el Black Friday, las tarjetas de crédito y la cuesta de enero. Por eso, recuerden lo que dijo Benjamín Franklin: «Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero, hunde un barco».