Contra el olvido

Hace frío, el niño no para de llorar. Son las cuatro de la madrugada y apenas he podido cerrar un ojo. Calculo que tendrá 39 de fiebre, pero… cómo comprobarlo. Si encendiera la luz, los gritos de este mal nacido podrían asustarle, mi niño solo tiene dos años.

Se removía en la cama mientras refunfuñaba entre dientes. Profería insultos y nos maldecía a mi hijo y a mí: «¿Por qué no se callará ya?», «tápale la boca, mujer, si no quieres que de un puñetazo se la cierre yo». Imposible ahogar el llanto y el dolor. El médico ya me dijo que la fiebre subiría durante tres días con sus tres noches, y a partir del cuarto remitiría.

Y yo lo sabía… sabía que terminaría pasando la noche en estos fríos escalones, que no vería las primeras luces entrar por las rendijas de mi ventana.

Enloquecido, se levantó y, tirando de las sábanas, me dijo que no lo soportaba más. Me abrió la puerta de la casa y me tiró como a una perra al zaguán de la escalera. Apenas pude tirar de una pequeña manta con la que cubrirnos el resto de la noche. Noche helada…, el frío mármol de los peldaños me penetraba hasta el alma. No sentía el dolor de los golpes, ni los moratones que preñaban mis entrañas. Era el dolor de mi hijo lo que me rasgaba el alma.

A las siete de la mañana se abrió la puerta y apareció recio, sobrio, con la camisa mal abrochada. Me invitó a pasar y me advirtió que no quería volver a escuchar el llanto del niño. Le maldije por dentro una y otra vez, maldije el día que nos conocimos, le maldije por cada golpe recibido hasta ciento. Luego… llegó el silencio.

Hoy seguimos viendo la herida colectiva. En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. En 2024 se registraron más de 199.000 denuncias y el Ministerio del Interior mantiene más de 1.400 menores en riesgo de violencia vicaria. Estas cifras nos recuerdan que no son relatos aislados, sino una realidad estructural que exige respuesta pública y compromiso institucional.

Han pasado veintiocho años desde que María me relatara entre lágrimas su historia, pero muy pocas cosas han cambiado. Ella no podrá leer estas líneas, y yo tengo una deuda, nosotros tenemos una deuda colectiva: mantener viva la memoria de las mujeres asesinadas, de todas las que sobrevivieron y de todos los hijos e hijas marcados por esa violencia.

Recordarlas no es un acto de justicia, sino un compromiso político y humano: que ninguna mujer más viva con miedo, que ningún niño o niña más crezca entre gritos, y que ninguna víctima sea olvidada.