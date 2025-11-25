La violencia de género, su alcance brutal es inopinable, no tiene parangón. Negarla es indigencia mental, contribuye a que se produzca.

Lo que no son cuentas son cuentos. Desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 38 en 2025; 65 menores de edad víctimas mortales por violencia de género desde 2013. ¿Podéis imaginar el vértigo que sentimos las mujeres sabiendo que tras estos números hay que escribir: “Hasta el día de hoy”?

Cuando un hombre mata a quien dice o dijo amar incurre en un delito, es culpable de una responsabilidad penal. Su acción es objetivable, asesinadas nosotras, no hay más remedio que mirarnos y contarnos como víctimas. Sí, la responsabilidad penal es de ellos y por ella deben pagar. No queremos que se les trate como a las brujas de Salem pero deben pagar sin eximente alguno y con agravantes de género. La pena debe ser proporcional al daño producido, que transciende a las víctimas inmediatas.

Cada asesinada es un fracaso social y si las víctimas están incluidas en el sistema de protección del estado es un estruendo vergonzante para nuestra sociedad. ¿Dónde y cómo queda la obligación que tienen los Estados de actuar con debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres? Ante una agresión machista o amenaza de la misma no cabe minimizar el riesgo, esto nos pone en peligro de muerte. Conocedoras y entendedoras del principio “in dubio pro reo” y de las garantías procesales queremos una justicia sin sesgo de género que aborde esta violencia cómo lo que es, una particular violencia estructural y sistémica que convive en el corazón de nuestra democracia.

Agencia Atlas

Los crímenes machistas son punta de iceberg porque el patriarcado y la violencia que de su propio corazón emana tiene estructura matrioska. A cada asesinato por violencia de género precede un continuum de violencia física, psíquica, emocional, sexual, económica etc. y según datos del CGPJ en el año 2024 las denuncias presentadas directamente por familiares tan solo fue el 0,15 % de las mismas. ¿Acaso no hay responsabilidad no criminal de quiénes miran para otro lado y hacen oídos sordos cuando las agredidas somos las mujeres?

Son muchas las asignaturas pendientes, hay revictimización de las supervivientes, escuálida o nula reparación del daño. Las mujeres, salvo las asesinadas, seguimos sin ser vistas. Es obscena la cháchara tabernera de la denuncia falsa, seguimos sin ser creídas cuando no culpadas de nuestros males. El sentido absolutorio de un fallo judicial nada tiene que ver con esta.

No cabe duda, como sociedad nos falta conocimiento científico sobre la realidad de la desigualdad por razones de sexo, origen de la violencia machista, que solo proporciona el paradigma feminista.

Nuevamente este 25 de noviembre manifestamos que es urgente e indemorable la reflexión política no partidista y profunda para hacer análisis de las raíces y acción de Estado integral para construir un estado de paz cimentado en un nuevo contrato social cuyo valor supremo sea la Igualdad entre los dos sexos. Mientras tanto las mujeres vivimos en peligro de muerte.