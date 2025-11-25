El que pueda atacar la democracia, que lo haga

Recordemos cómo funciona la máquina del fango. Se montan bulos en los pseudomedios pagados con dinero público, y las derechas políticas ya tienen el primer plato servido. Tóquese la puerta de la justicia y admítase a trámite. La mentira, como forma de actuar, alza el vuelo y algunos ya tienen más barro para lanzar al vecino y pretender destronarle. La impunidad funciona. La contaminación atmosférica influye en la gente de a pie y la democracia y las instituciones públicas quedan tocadas. El objetivo principal de la cacería es el presidente del Gobierno de coalición, Pedro Sánchez.

Los farsantes hacen lo que pueden e intentan adquirir la batuta arrebatada ilegítimamente. El poder es propiedad de las derechas y nadie debe hacerse dueño de él. Siempre ha sido así y quieren que siga siéndolo. Tienen espíritu golpista y no les interesa que no vaya mal el país. Les impulsa su instinto autoritario y ponerse al servicio de intereses elitistas que controlen a la mayoría social. De tal modo, vótese en cada momento a estos individuos y la clase media y trabajadora disfrutará con la ley del más fuerte en perjuicio del apoyo al más débil. No les importan el bien común y la equidad, sino engordar sus bienes privados y la depredación a costa de la ciudadanía.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / Gustavo de la Paz / Europa Press

El fallo sobre el ya exfiscal general del Estado, García Ortiz, daña al Estado de derecho. Las irregularidades están a la orden del día y cabalgan a su aire. ¿Es posible inculpar sin pruebas nítidas? Primero se condena y luego se argumenta si es que existen argumentos válidos. ¿Qué toca ahora? Más cucharadas del mismo jarabe. En este caso, el auténtico delito se arrincona y el presunto delincuente lleva atuendos de héroe nacional al que debe indemnizarse por daños morales. Los abusos triunfan y todos tan felices.

Este pasado 20N nos recuerda que Franco continúa vivo y que determinados sujetos aspiran a que influya más por la fuerza del delirio, de las togas y de los votos. El incidente de nulidad ante el propio Supremo solo podrá servir para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. La justicia europea también está para algo. Y lo normal sería la anulación de la condena a García Ortiz, aunque el daño está hecho y la repercusión negativa seguirá su curso. No debería suponer que ser conservador o progresista altere la toma de decisiones más allá de lo que corresponda legalmente. Las inclinaciones no deben contribuir a ejercer de activistas políticos de un signo u otro.

Llama mucho la atención la prisa por exponer la culpabilidad de Ortiz, cuando hay tantos casos populares durmiendo en las estanterías o circulando en ralentí. ¿Si no sirven las claras manifestaciones de los periodistas es que hay pruebas de que mienten? Estaban obligados a decir la verdad. Es decir, situación infumable se mire como se mire. De entrada, cantan victoria Ayuso y su titiritero Rodríguez, ese señor de las canas que miente sin despeinarse y que recibe caramelos por buena conducta. ¿Por qué será que ambos tenían razón con aquello de «pa’lante»? No sea usted malpensado, por favor.

Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. / INFORMACIÓN

Conmemorar medio siglo de democracia y derechos, a través de los avances sociales, está muy bien. Pero es preciso tener capacidad defensiva. Porque la variedad de ataques antidemocráticos no brilla por su ausencia precisamente. La democracia requiere ser defendida frente a quienes les encanta mentir, desinformar, tutelar, amordazar y velar solo por el interés económico de los dioses. Todo esto afecta también al periodismo noble y valiente que sirve a la información veraz. Los valores involucionistas contra la verdadera libertad no tienen tregua, y blanquear la dictadura es uno de los deportes favoritos de los más reaccionarios. La diversidad y la pluralidad han de ser la norma.

Celebrar ahora 50 años de libertades, pese a los problemas existentes dentro de una cierta prosperidad, no deja de ser un éxito que exige perseverar en el sistema democrático y en la memoria democrática. Los peligros a los que se enfrenta la humanidad están ahí. Amenaza climática, situaciones conflictivas, enormes desigualdades en lugar de una vida económica y social más justa, a la que no están dispuestos unos cuantos poderosos, entre otras cuestiones. En circunstancias de desencanto, las derechas obtienen el aplauso de muchas personas a batir. Las soluciones no llegan así nunca. Y los sectores habituales se benefician si las adversidades crecen. El que pueda atacar la democracia, que lo haga en el falso nombre de España.