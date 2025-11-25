Opinión | El teleadicto
Te queremos, Buenafuente
Andreu Buenafuente se toma una pausa por prescripción facultativa y la reacción generalizada de los espectadores ha sido prácticamente unánime. Da pena la despedida. Suele ocurrir que no se valora algo lo suficientemente hasta que se pierde. Las noches de los jueves sin Futuro imperfecto serán menos amables y más grises.
Puede estar contento Andreu, del mismo modo que como crítico televisivo celebro, que su programa alcanzase una audiencia superior a la de Gran Hermano 20, con el que coincide en día y hora. Quién nos iba a decir a los que estábamos cabreados con lo que ocurre en este país que, al final, resulta que la sociedad no es tan cateta como parece.
A base de humor inteligente, de una posición ecuánime (aunque los de siempre quieran verlo desenfocado) y de muchos años de trabajo, Andreu Buenafuente se ha ganado el respeto y el cariño del público.
De lo que está a la vista de todos no quiero hablar. Todos conocemos lo bien que funcionan los monólogos que nutren la mayor parte del programa Futuro imperfecto. Por eso me gustaría aludir a algo en lo que casi nadie repara. Me refiero a lo bien que está la puesta en escena. Es un programa bien vestido, técnicamente irreprochable, en donde decorados, luces y despliegue técnico están estudiados como un mecanismo de relojería. Preciso y minucioso. En este sentido, Futuro imperfecto es un programa bonito de ver, de esos que enaltecen el medio.
Desde ya mismo permaneceremos a dieta de Buenafuente durante una temporada, excepción hecha de la noche del 31 de diciembre, cuando nos acompañe en las campanadas con Silvia Abril. Esperemos que la pausa le sirva para regresar tan ácido y elegante como siempre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
- La leyenda de Mariola, la joven que desafió a un emperador en Alicante
- El Low Festival de Torrevieja sigue sumando artistas y confirma a un referente del rock alternativo británico
- ¿Dónde se construirán las nuevas viviendas protegidas en Alicante? Precio de los pisos y requisitos para acceder
- Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 47 años