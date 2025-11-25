Te queremos, Buenafuente

Andreu Buenafuente se toma una pausa por prescripción facultativa y la reacción generalizada de los espectadores ha sido prácticamente unánime. Da pena la despedida. Suele ocurrir que no se valora algo lo suficientemente hasta que se pierde. Las noches de los jueves sin Futuro imperfecto serán menos amables y más grises.

Puede estar contento Andreu, del mismo modo que como crítico televisivo celebro, que su programa alcanzase una audiencia superior a la de Gran Hermano 20, con el que coincide en día y hora. Quién nos iba a decir a los que estábamos cabreados con lo que ocurre en este país que, al final, resulta que la sociedad no es tan cateta como parece.

A base de humor inteligente, de una posición ecuánime (aunque los de siempre quieran verlo desenfocado) y de muchos años de trabajo, Andreu Buenafuente se ha ganado el respeto y el cariño del público.

De lo que está a la vista de todos no quiero hablar. Todos conocemos lo bien que funcionan los monólogos que nutren la mayor parte del programa Futuro imperfecto. Por eso me gustaría aludir a algo en lo que casi nadie repara. Me refiero a lo bien que está la puesta en escena. Es un programa bien vestido, técnicamente irreprochable, en donde decorados, luces y despliegue técnico están estudiados como un mecanismo de relojería. Preciso y minucioso. En este sentido, Futuro imperfecto es un programa bonito de ver, de esos que enaltecen el medio.

Desde ya mismo permaneceremos a dieta de Buenafuente durante una temporada, excepción hecha de la noche del 31 de diciembre, cuando nos acompañe en las campanadas con Silvia Abril. Esperemos que la pausa le sirva para regresar tan ácido y elegante como siempre.