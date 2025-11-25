La suerte y sus caprichos.

Hay días que se levantan con mal pie. No es una metáfora, es una realidad tangible que empieza a gestarse en el primer sorbo del café de la mañana, que sabe a quemado o se derrama sobre la camisa limpia. Esa primera nota discordante es el preludio de una sinfonía de pequeños desastres. Son los días naufragio, esas veinticuatro horas en las que, por más que forcejees, la corriente te arrastra mar adentro.

Pero he aquí el prodigio, la pequeña y milagrosa redención de la existencia: la noche, por profunda que sea la frustración, siempre llega. Y con ella, el sueño, ese gran reseteo. La próxima mañana no es solo un nuevo día; es una amnistía. El tiempo, con una generosidad silenciosa, nos concede otras veinticuatro horas de rigor. El sol se asoma por un horizonte limpio, la cafetera funciona a la perfección y la camisa está impoluta.

La suerte, caprichosa, comienza de nuevo a girar. Los días naufragio nos enseñan, a golpes, la lección más valiosa: que nada es permanente, ni siquiera la racha más negra. Que el fracaso de hoy no es una sentencia, sino simplemente una mala página en un libro mucho más largo. Y que, después de todo, la vida siempre nos da la oportunidad de volver a la orilla, secarnos y, con un poco de suerte, navegar en aguas más tranquilas. La esperanza, a veces, no es más que un nuevo amanecer que cumple su horario.