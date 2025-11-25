Opinión | Tribuna
El trend de Tik Tok del patriarcat
Les dones de la nostra generació —les que hem crescut amb la idea que podíem ser el que volguérem— vivim una nova forma de control. No arriba en forma de prohibició o censura explícita, sinó disfressada de “lliure elecció”, “valors familiars” o “defensa de la maternitat”. És un retorn silenciós del vell patriarcat, ara més hàbil i en forma de trend de TikTok, que busca mantenir-nos sota vigilància fins i tot quan hem arribat a un moment en què som més lliures, més independents i estem més empoderades que mai.
Per a l’extrema dreta, i bona part de la dreta tradicional, el seu millor camp de batalla continua sent el cos de les dones. Les nostres decisions, la nostra autonomia, la nostra llibertat sexual o reproductiva. És clar, com que ara ja no poden tancar-nos a casa, intenten limitar-nos d’altres maneres: retallant drets, desmantellant serveis públics, qüestionant la igualtat o criminalitzant-nos quan decidim sobre la nostra maternitat.
El seu discurs ha evolucionat, però el fons és el mateix: tornar a un ordre on cada persona tinga “el seu lloc natural”. D’ací venen les tradwifes, eixes dones que, des del TikTok, idealitzen la submissió i la dependència econòmica com si fora una moda vintage. “Cuidar el teu home és empoderament”, diuen. Clar, i fer el llit és la revolució. El mateix origen tenen les entitats provida, que sota la màscara de “defensa de la maternitat”, difonen un missatge culpabilitzador i paternalista per controlar-nos. Peces d’un mateix engranatge reaccionari que pretén domesticar-nos, però sobretot, convéncer-nos que ens hem passat de frenada amb els drets aconseguits. Doncs només acabem de començar.
A Alacant tenim un exemple clar: l’oficina antiavortament creada per l’Ajuntament, disfressada d'oficina de la “maternitat”. Una estructura institucional que, amb diners públics (i un contracte de gestió de 400.000 € a l’any) exerceix violència institucional sobre les dones, oferint informació esbiaixada i orientada a dissuadir-les d’exercir un dret reconegut per llei. I mentrestant, la sanitat pública es desentén: dels prop de 700 avortaments registrats a Alacant, només dos s’han practicat als hospitals públics. La resta, derivades a la privada o a la concertada, amb un sobrecost d’1,3 milions d’euros. Però per a ells, per a PP i Vox, els diners públics no són el problema, no ho són ni de lluny, el seu problema és que nosaltres vulguem decidir sobre el nostre propi cos.
Totes i tots sabem que la igualtat legal no és suficient. Continuem topant amb una administració que ens posa entrebancs, una cultura que ens exigeix ser-ho tot —productives, guapes, mares, bones filles, bones parelles— i un sistema polític que, quan pot, ens fa retrocedir o, almenys, no ens dona l’estructura per a continuar assolint la igualtat real i efectiva. El que volem és que no caiga sobre nosaltres, sobre les dones, la major part del pes dels forats del sistema, dels buits de l'Estat, on no arriba perquè, malauradament, encara hi ha un sistema patriarcal predominant en l'estructura política i social.
Perquè encara hui, la conciliació és una cursa d’obstacles que, quasi sempre, recau sobre les dones. Som les que demanem reduccions de jornada per cuidar, les que renunciem a ascensos perquè “ara no és el moment”, les que assumim la logística familiar mentre els horaris laborals continuen pensats per a homes sense responsabilitats domèstiques. I això té conseqüències directes: la bretxa salarial es manté per damunt del 18 %, les pensions de les dones són un 30 % més baixes que les dels homes, i la maternitat continua sent el principal factor de desigualtat professional. A moltes encara se’ns pregunta en una entrevista si tenim fills o si pensem tindre’n, com si això definira la nostra vàlua laboral.
Mentrestant, les polítiques públiques de conciliació —escoles infantils gratuïtes, permisos iguals i intransferibles, horaris laborals racionals— arriben tard o malament. I quan l’Estat falla, som nosaltres les que sostenim el sistema amb jornades dobles, triples o invisibles.
En conseqüència, xiques i xics, no està tot aconseguit. El feminisme no és cosa del passat i hem d’estar alerta perquè l’extrema dreta vol continuar controlant-nos, només que ara ha aprés a fer-ho d’una manera més subtil, més disfressada, més digital. Però nosaltres també hem canviat. I si ells avancen amb el feixisme, nosaltres avançarem amb el feminisme. La resposta contra esta onada reaccionària global ha de ser contundent i clara: contra el feixisme, més feminisme.
