Un ultimátum inaceptable para Ucrania y para Europa

El plan Witkoff‑Dimitriev, por los asesores de Trump y Putin que lo han redactado, presentado con el aval explícito del presidente estadounidense y acompañado de un ultimátum para que Ucrania lo acepte en cuestión de días, constituye una capitulación en toda regla. No es una propuesta de paz, sino la imposición al agredido de unas condiciones inaceptables en forma de trágala, y la aceptación implícita de una supremacía rusa incompatible con la seguridad europea. Si algo ha demostrado la agresión de Putin desde 2014 —y con especial crudeza desde 2022— es que desarmarse ante un agresor no trae la paz, sino que invita nuevas agresiones.

El método empleado para presentar el plan es ya, en sí mismo, inaceptable: un ultimátum dirigido a un país soberano que lucha por su supervivencia. La diplomacia que aspira a resolver un conflicto no se ejerce en forma de chantaje temporal, sino mediante procesos serios, inclusivos y con pleno respeto al Derecho Internacional. Exigir a Ucrania que acepte en menos de una semana un paquete de 28 imposiciones que desmontan su integridad territorial y su capacidad de defensa es una forma particularmente burda de violencia política. Esto no es una mediación, sino una coerción.

Pero la sustancia del plan es igualmente intolerable. Obligar a Ucrania a entregar más territorio del que ya ha sido ocupado por Rusia equivale a premiar doblemente al agresor por su invasión. Reducir su ejército en un momento en que Rusia multiplica su gasto militar y moviliza su industria de guerra es, sencillamente, invitar a que Moscú vuelva a atacar cuando le convenga. Y limitar su cooperación militar con sus socios occidentales y descartar su adhesión a la OTAN deja a Europa expuesta a la presión del Kremlin. En definitiva, se pretende transformar a Ucrania en un Estado desarmado, mutilado territorialmente y dependiente del beneplácito ruso para su mera supervivencia.

La defensa del continente no puede depender de decisiones ajenas a nuestros intereses fundamentales

Europa debe reaccionar con claridad. Primero, caracterizando y rechazando en su totalidad el plan por lo que es: una reedición contemporánea de los acuerdos que marcaron los momentos más oscuros del siglo XX. Su lógica recuerda demasiado al espíritu de Múnich y a la arrogancia geopolítica del pacto Ribbentrop‑Molotov: decisiones sobre el destino de países soberanos sin su acuerdo y sacrificando su futuro. Si entonces esa política fracasó estrepitosamente, hoy sus consecuencias no serían menos más graves, porque pondrían fin al orden europeo nacido tras 1945 y reforzado tras 1989.

Sara Fernández

Segundo, Europa debe hablar con una sola voz ante la administración estadounidense. Si el presidente Trump insiste en apoyar un plan que multiplica la inseguridad y que rompe con décadas de cooperación transatlántica basada en principios, los europeos deben explicarle con serenidad y firmeza que este no es un camino aceptable. Se ha repetido durante meses que era necesario plegarse a sus exigencias —aumentar el gasto de defensa al cinco por ciento del PIB, aceptar aranceles injustificados, cambiar nuestras normas ambientales, de diligencia debida, o sobre las empresas digitales— con la esperanza de mantener el apoyo estadounidense a Ucrania y el compromiso con la seguridad europea. Sin embargo, los hechos han demostrado que esas concesiones no han tenido el efecto buscado. Trump ha tomado partido, claramente, por la posición rusa, premiando al agresor en detrimento de la víctima.

Tercero, Europa debe sostener inequívocamente al presidente Zelenski para que no acepte este ultimátum. Ucrania no solo defiende su territorio: defiende los principios fundamentales sobre los que descansa la seguridad europea. Si un país que ha sido agredido es obligado a ceder territorio y capacidad de defensa, ¿qué mensaje se envía a otros actores revisionistas? La renuncia a apoyar a Ucrania sería una invitación a futuras agresiones, no solo por parte de Rusia, sino también de quienes observan con atención hasta dónde llega la capacidad de resistencia democrática de Occidente.

Es cierto que Estados Unidos ha reducido de manera dramática su apoyo militar, aunque continúa proporcionando inteligencia y capacidades satelitales que son cruciales para la defensa ucraniana. Precisamente por eso, Europa debe estar preparada para suplir, en la medida de lo posible, los vacíos que se generen, incluyendo la movilización de los activos rusos congelados, que hay que acelerar. La defensa del continente no puede depender de decisiones ajenas a nuestros intereses fundamentales. Ucrania necesita más apoyo europeo, no menos.

En este momento histórico, la Unión Europea debe pensar como una verdadera comunidad de seguridad. Es el momento de reforzar nuestras capacidades militares, coordinar la producción industrial de armamento y crear una verdadera Unión Federal de la Defensa que no dependa de la OTAN ni de EE UU. Y ese futuro no puede edificarse sobre la claudicación, sino sobre la convicción de que la paz solo es sostenible si se basa en la justicia, en el respeto al derecho internacional y en el rechazo a toda forma de agresión. Repetir los errores del pasado nunca trae estabilidad. Ucrania necesita, más que nunca, que Europa esté a la altura. Y Europa debe estarlo.