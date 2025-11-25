La violencia nunca es un acto de amor, es una manifestación de control y poder

El 25 de noviembre nos interpela cada año con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El Gobierno feminista de España mantiene intacto su compromiso y su lucha para mantener vivas las políticas de memoria, de denuncia y de compromiso.

Hoy queremos mostrar, un año más, nuestra total repulsa hacia todas y cada una de las manifestaciones de la violencia machista.

España hoy lucirá violeta en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros pueblos. Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias. Un día de determinación colectiva para renovar el compromiso de nuestro país con una vida libre de violencia para todas las mujeres y todas las niñas.

Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

La violencia contra las mujeres y las niñas es un atentado contra nuestra dignidad y nuestra integridad. Está enraizada en la desigualdad en la que viven todavía hoy muchas, demasiadas mujeres en nuestro país. Una violencia que está alimentada por el silencio que hace posible la impunidad de los maltratadores. Silencio que no se rompe por la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Silencio que al unísono hemos de romper hombres y mujeres con voz rotunda para romper estereotipos y prejuicios atávicos.

Un cartel contra la violencia de género, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Para conseguir erradicar definitivamente esta violencia necesitamos la intervención integral en todos los ámbitos, necesitamos el rechazo sin ambigüedades.

España es uno de los países que ha avanzado con paso firme en esta lucha, gracias a sus políticas públicas, a un marco legislativo robusto y a una red de alianzas institucionales y sociales que ha resistido incluso en los contextos más adversos.

Este año conmemoramos además un hito decisivo, como es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado febrero con un amplio apoyo parlamentario. Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 461 y reconoce nuevas formas de violencia, económica digital y vicaria y refuerza su dotación presupuestaria con 1.500 millones de euros para los próximos cinco años.

El Gobierno también ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas frente a la violencia vicaria, que por primera vez reconoce como delito autónomo en nuestro código penal este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijos e hijas.

Porque hay que decirlo, un maltratador no es un buen padre. Un hombre que insulta o asesina a una madre, nunca será un buen padre. La violencia vicaria es la forma más cruel que puede ejercer la violencia machista, porque ataca donde más nos duele a las mujeres, que son nuestros hijos.

Hoy, más de 1.400 menores están en el riesgo, según el sistema Viogén.

La madre y las hijas, supervivientes del maltrato. / Loyola Pérez de Villegas.

Es necesario y obligado legislar sobre esta realidad. Una realidad que nos obliga a no bajar la guardia nunca: 38 mujeres han sido asesinadas este año.

Detrás de cada cifra hay un nombre, hay una historia, hay hijos, hay una familia destrozada. Ante la violencia de género, no puede haber equidistancia, no puede haber indiferencia, no puede haber silencio.

Hoy más que nunca, frente al negacionismo y a los discursos de odio de la ultraderecha, que minimizan el dolor de las mujeres, el gobierno progresista reitera su compromiso inquebrantable con las políticas públicas que protejan y reparen a las víctimas, pero sobre todo impedir que la derecha impida cualquier forma de retroceso.

Defender los derechos de las mujeres es incompatible con gobernar junto a los que niegan la violencia de género, algo que ocurre en varias comunidades autónomas y también como moneda de cambio en el próximo gobierno de la Generalitat Valenciana, algo que preocupa al futuro de las mujeres valencianas.

Este gobierno va a seguir invirtiendo en prevención, en pedagogía, en educación, en atención, información, en protección institucional y en justicia, con perspectiva de género.

Somos conscientes de que se extienden los discursos autoritarios y de odio, que cuestionan la violencia de género, que nos quieren devolver a un tiempo de silencio y desigualdad atacando directamente al feminismo y a los derechos conquistados. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar alerta.

Los socialistas y este Gobierno no permitiremos nunca que se ponga en juego la igualdad, la libertad y la seguridad de las mujeres. Porque para nosotros, cada vida salvada es la mayor victoria de una sociedad democrática.

Por ello, en un día como hoy, os invito a que entre todos trabajemos y redoblemos esfuerzos para visibilizar el compromiso activo de toda la sociedad y las administraciones públicas para acabar con esta lacra social que supone la violencia machista.

Porque un mundo sin violencia de género será un mundo más humano, más justo y más igualitario: será un mundo mejor.

Ante la Violencia de Género tenemos que tomar partido porque el silencio estimula siempre al verdugo.