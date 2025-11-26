El banco del carpintero y el Estatuto del Médico.

En España, la reforma del estatuto marco para los trabajadores de la sanidad ha encendido una protesta inédita: los médicos, que constituyen el núcleo técnico del sistema sanitario, se sienten ignorados en la mesa donde se decide su futuro laboral. Las negociaciones avanzan entre ministerio y sindicatos generalistas, pero en esa mesa —denuncian los facultativos— apenas hay médicos. Y cuando las condiciones de los médicos se discuten sin médicos, algo esencial se resquebraja.

El motivo del conflicto va más allá de un desacuerdo puntual. Los facultativos reclaman la creación de un Estatuto del Médico, propio y separado del estatuto marco. No quieren un simple capítulo añadido o una sección simbólica. Argumentan que su trabajo tiene características únicas: guardias de 24 horas, formación prolongada y costosa, una responsabilidad legal y emocional inmensa, y riesgos laborales que no pueden equipararse al resto del personal sanitario. Piden una regulación que reconozca esas diferencias de raíz, y que sea negociada por quienes conocen el oficio desde dentro.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad insiste en que el estatuto marco busca homogeneizar condiciones laborales para todo el sistema público, evitando fragmentaciones entre comunidades autónomas. Pero las comunidades replican que son ellas quienes cargan con los déficits presupuestarios y la escasez de recursos. El resultado es el habitual intercambio de culpas: el ministerio dice que la responsabilidad es autonómica, las autonomías culpan al ministerio. Y en medio de ese vaivén burocrático, los médicos vuelven a sentirse huérfanos de interlocutor.

Los sindicatos médicos —como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA)— han denunciado repetidamente que no se les permite participar en el “ámbito de negociación” estatal. Los grandes sindicatos presentes (CC. OO., UGT, CSIF) representan a la totalidad del personal sanitario, pero no a los médicos en particular. “Se nos quiere meter en un cajón común que no refleja nuestra realidad”, lamentan. De ahí la huelga nacional realizada recientemente: una llamada de atención de un colectivo agotado, que siente que, una vez más, se legisla sobre su vida laboral sin contar con su voz.

Protesta de los médicos de Alicante contra el nuevo estatuto laboral / Pilar Cortés

La situación recuerda a una vieja parábola:

En un pueblo, un carpintero fabricaba muebles sólidos gracias a su banco de trabajo, pesado y estable. Un día, el ayuntamiento decidió construir un “Banco general de artesanos” para todos los oficios: herreros, zapateros, tejedores. Era bonito y versátil, pero cuando el carpintero quiso serrar una tabla, el banco se tambaleó. “No pido un banco distinto por orgullo —dijo—, sino porque mi oficio lo necesita”.

Eso mismo reclaman los médicos. No buscan privilegios, sino una herramienta laboral adecuada a su profesión. El “banco común” del estatuto marco no les sirve, porque la medicina exige otra firmeza, otra estructura, otra precisión. Tratar de igualar lo que no es igual solo conduce al deterioro.

El Estatuto del Médico no sería un capricho corporativo, sino una inversión en salud para la población. Regular adecuadamente las guardias, los descansos, las jubilaciones y la carrera profesional de los médicos no es solo una cuestión de justicia laboral: repercute directamente en la calidad asistencial, en la seguridad del paciente, en la capacidad de retener talento y evitar la fuga de profesionales al extranjero.

El sistema sanitario se sostiene sobre quienes lo habitan. Ignorar sus condiciones, negarles voz en las decisiones que definen su trabajo es como construir un hospital sobre cimientos de arena. El futuro de la sanidad pública pasa por un pacto que reconozca la singularidad del médico y la coloque en el lugar que merece.

Porque la salud de todos comienza, inevitablemente, por la dignidad de quienes nos cuidan.