El Clot de Galvany visto por Cuadernos Viajeros

El Ayuntamiento de Elche y Aigües d’Elx conmemoran el 20 aniversario de la declaración del Clot de Galvany como Paraje Natural Municipal con los dibujos realizados en el Clot por los cuadernistas de Cuadernos Viajeros. Primero será una exposición de los trabajos realizados en la sala de exposiciones de la antigua Capilla de la Orden Tercera Franciscana, en la plaza Reyes Católicos, 20b, hasta el 7 de diciembre de 2025. Horario de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas. Después se editará un libro conmemorativo con una recopilación de estos mismos trabajos.

Para los cuadernistas de Cuadernos Viajeros ha sido todo un honor formar parte de un proyecto de homenaje tan entrañable, «20 años protegiendo la biodiversidad», y así se evidencia en la belleza de las imágenes gráficas que se han conseguido. Desde febrero a junio de este año 2025 hemos estado organizando nuestras quedadas de dibujo de los sábados en el Clot y todos nos hemos sentido muy a gusto. Una naturaleza tan modesta nos ha resultado especialmente agradable y hasta fácil de comunicar.

Por otro lado, ha sido muy agradable encontrarnos con la comprensión absoluta de los organizadores del proyecto, Alfonso Huedo (Aigües d’Elx) y Juan Carlos Aranda (Ayuntamiento de Elche), y sentir el acompañamiento en la gestión: «De haber pretendido un libro de naturaleza al uso habríamos acudido a un ilustrador científico y ya está. Nos ha cautivado la idea de relacionar la humildad y la biodiversidad del Clot con la sencillez y la honradez de la expresión popular, la mirada limpia de los niños, jóvenes, adultos y mayores de todas las edades y profesiones». El objetivo era acercar el Clot de Galvany a la ciudadanía de la manera más campechana posible.

Representantes del Ayuntamiento de Elche y Aigües d'Elx. / INFORMACIÓN

La muestra de originales en la sala de exposiciones de la Orden Tercera ha seguido el diseño habitual de los dibujantes urbanos: mostrar los trabajos como si fuera ropa tendida al sol. Desprovistos de marco, cristal y función decorativa, las imágenes pictóricas colgadas con pinzas desprenderán cercanía e invitación a dibujar. El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, y la gerente de Aigües d’Elx, María José Toledo, quedaron anonadados el día de la inauguración por la cantidad y diversidad de obras expuestas. Cuarenta y seis artistas con una media de cuatro o cinco imágenes por cabeza.

Se alternan en la exposición los cuadernos de tapa dura, los blocs con muelle, los desplegables japoneses, las libretas comunes y las hojas sueltas. Cada cuadernista ha empleado su medio de expresión favorito para conseguir sus imágenes gráficas y pictóricas, desde los modestos lápices y bolígrafos hasta las acuarelas y óleos. Su objetivo ha sido comunicar de manera realista algún aspecto relevante del entorno natural del Clot. Y gracias a esta colaboración inclusiva de personas que no son artistas en el sentido convencional emergerán estilos contemplados por la historia del arte como Art Brut, Arte Naïf, Impresionismo, etcétera.

Quedada de cuadernistas en la exposición "Cuadernos Viajeros en el Clot de Galvany". / INFORMACIÓN

Con el fin de divulgar la sana afición al dibujo del natural se han propuesto a los colegios e institutos talleres de dibujos en cuaderno en la propia sala de la Orden Tercera. Así como la invitación a todo el público a unirse a Cuadernos Viajeros, agrupación sin ánimo de lucro cuyas aspiraciones son profundizar en el dibujo in situ y acercar el arte a la gente. En Suecia, muchos docentes han comenzado a limitar el uso de tabletas y reintroducir actividades como tomar apuntes a mano, trabajar con cuadernos y consultar enciclopedias y textos físicos. El sábado pasado, 22 de noviembre, hicimos la quedada semanal para dibujar en grupo en la sala de exposiciones y pudimos conectar con la gente que visitaba la exposición «Cuadernos Viajeros en el Clot de Galvany».

Cuadernos Viajeros nació hace 15 años con el alumnado del Taller de Pintura de la escuela de adultos Mercè Rodoreda con renovados aires de aventura. Se quería dejar la pintura de caballete y engancharse en el dibujo de los naturalistas. Esa brisa de aventura la visualizamos a menudo viéndonos viviendo en la selva misteriosa unos cuantos años y volviendo a casa con docenas de cuadernos repletos de dibujos selváticos. Ese estrés de dibujar acechados por los cocodrilos y las anacondas redundaría en nuestros mejores apuntes rápidos.

Quedada de cuadernistas en la exposición "Cuadernos Viajeros en el Clot de Galvany". / INFORMACIÓN

En la entrada de la exposición, a modo de instalación, se muestra el equipo habitual de un naturalista: silla plegable, zurrón para el material de dibujo, sombrero para protegerse de las garrapatas y mochila repleta de recuerdos: máscaras, calzoncillos de calabaza, etcétera. Marcando la diferencia entre un cuadernista nómada y un artista de taller con su caballete de manivela, estufita de leña y gatito en el sofá. También se exponen los cinco libros editados hasta hoy de Cuadernos Viajeros.

La entrada artística en el Clot de Galvany de Cuadernos Viajeros ha cubierto en parte ese romántico sueño de dibujar en la selva misteriosa, más cerca del arte crudo que del cocinado. Y esta frescura del mundo natural es la que también deseamos que se refleje en el libro conmemorativo que se va a editar. Reivindicamos que se vean los dibujos tal cual existen en su contexto, sea una página de bloc arrugada, el muelle de unión de dos hojas, las perforaciones de una hoja arrancada, las manchas de aceite del bocata o los derrames de la tinta china. Nada que limpiar. Apostamos por la poesía implícita en la realidad y en la humanidad. Continuará…