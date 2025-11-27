Darrell Ang al frente de la ADDA Simfònica de Alicante

Alicante, ADDA, 28 de noviembre 2025. A las 20 h. ADDA·Simfònica Alicante Judith Jáuregui, piano Darrell Ang, director invitado

Tras su gira de siete conciertos por Japón la orquesta ADDA Simfònica de Alicante está dirigida hoy por Darrell Ang, nacido en Singapur y director titular desde 2017 de la Orquesta Sinfónica de Sichuan, una de las más destacadas de China. En el programa, el primer concierto para piano y orquesta de Brahms, con Judith Jáuregui como solista, y el Concierto para orquesta del chino-estadounidense Zhou Tian, nominado por esta obra al Grammy a la mejor composición clásica contemporánea.

Johannes Brahms (Hamburgo,1833-Viena, 1897)

Concierto para piano y orquesta número 1, en re menor (opus 15)

Las cuatro obras concertantes de Bramhs -dos conciertos para piano, uno para violín y otro para violín y violonchelo- unen un alto virtuosismo a una rica escritura sinfónica, por lo que figuran entre los más populares del repertorio. Brahms escribió su primer concierto para piano y orquesta entre 1858, cuando está fechada, y 1859, cuando fue estrenado el 22 de enero en Hannover bajo la dirección de Joachim. Esta obra marca el final del primer período de sus composiciones, llamado Storm und Drag (Tormenta y estrés). La obra fue concebida inicialmente, por consejo de Robert Schumann, como una sinfonía pero Brahms, poco familiarizado entonces con la escritura de orquesta, optó por el piano solista durante el proceso de orquestación. Inicialmente incluía una marcha fúnebre a la que renunció para incorporarla más tarde al Réquiem alemán. El primer movimiento, Maestoso, que se abre con una larga introducción orquestal, se divide entre la rudeza fogosa de la balada nórdica y un ensueño que guarda siempre un fondo sombrío. Para el Adagio posterior Brahms escribió al comienzo de este tiempo Benedictus qui venit in nomine Domini como un homenaje póstumo a Schumann, a quien llamaba Mein Herr Domini. Este segundo movimiento finaliza con sonoridades profundas y repletas de acordes y grandes arpegios al piano. Finalmente, el Allegro ma non troppo final es un rondó que comienza con un tema repleto de verbo, vigoroso y danzante, expuesto por el piano y respondido por la orquesta según la costumbre tradicional.

Zhou Tian (Hangzhou,China,1981)

Concierto para orquesta

Por primer vez escucharemos en Alicante una obra del compositor chino-estaunidense Zhou Tian, nominado al premio Grammy de mejor composición clásica contemporánea por la obra que hoy escucharemos,. Zhou Tian se formó en centros tan importantes como el Curtis Institute of Music y la Juilliard School. Su música se caracteriza por un influjo multicultural y por la búsqueda de un nuevo romanticismo a partir de fuentes e influencias de lo más diverso. Su música ha sido interpretada por la Filarmónica de Nueva York, la Pittsburgh Symphony, la Hong Kong Philarmonic, la Mahler Chamber Orchestra o la Shanghai Symphony, entre otras formaciones de renombre internacional. Su padre era un compositor vinculado a la música comercial para TV y creció arreglando melodía de jazz, folk y pop en un momento en que China se abría al mundo. Él mismo confesó que comenzó a escribir música de oído antes de aprender teoría musical. Afincado desde hace veinte años en Estados Unidos, por sus estudios musicales, en 2013 la Orquesta Sinfónica de Cincinnati le encargó y estrenó Trace, una obra de apertura de concierto de 15 minutos duración. La citada orquesta decidió encargarle una obra más grande que se convirtió en el Concierto para orquesta que hoy escucharemos y que fue estrenada por la Sinfónica de Cincinnati el 13 de mayo de 2016, dirigida por el maestro Louis Langrée, para cerrar la temporada de la formación orquestal. Para el compositor, en el «Concierto para orquesta» los materiales melódicos, así como la tensión y la liberación de la armonía y el impacto emocional de la música, son importantes. «En este Concierto para orquesta, por ejemplo, detrás del poder y el nerviosismo, hay un sentido inconfundible de romanticismo en la música», afirmó Zhou Tian cuando la obra fue interpretada por la Euskadi Orkestra en febrero de 2022.