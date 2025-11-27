Recibí la llamada hace exactamente un año. Por estas fechas, finales de noviembre, Juanfran Pérez Llorca pedía la colaboración del periódico para dar lustre a una idea que venía madurando desde hace un tiempo: rendir homenaje a Miquel Llorca, el histórico alcalde que le precedió en el Ayuntamiento de Finestrat, el periodo más largo al frente del pueblo. El gesto no tendría mayor relevancia si no fuera porque Miquel era y es militante socialista, el partido que frenó la llegada al poder municipal del PP durante 26 años, alguno de los cuales el hoy president de la Generalitat militaba en la oposición. El reconocimiento, además, no se limitaba a un breve acto institucional, un par de discursos y alguna parrafada con agradecimiento. Iba más allá: El parque de referencia de Finestrat, a los pies del Puig Campana, conocido como Parc de la Font de Carrè, cambiaba de denominación para lucir, desde entonces, la placa “Parc de Miquel Llorca” por deseo expreso del edil popular.

La anécdota adquiere mayor significado ante esta nueva era del Consell, con un ambiente de indignación popular y alta crispación política. Al “nou Molt Honorable” no le queda otra que cumplir con Vox para mantenerse en el Palau, pero bien hará si no se olvida de esa mano izquierda que sume gestos y guiños que ayuden a rebajar una temperatura que ha alcanzado un nivel insoportable. Por esa vía, desde ningún balcón se hablaría de interinidad.