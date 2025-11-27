Opinión
L’homilia de la Transició
L’homilia del cardenal Tarancón, el 27 de novembre de 1975, hui fa 50 anys, en l’entronització de Joan Carles com a rei d’Espanya, va ser un text basat en la reconciliació i en la defensa dels drets humans.
La missa presidida per Tarancón a l’església de Sant Jeroni el Real, de Madrid, va ser com la porta que obria una nova etapa en la història d’Espanya, després de la nit fosca del franquisme. L’homilia va ser un text clarament aperturista, que, com no podia ser d’una altra manera, va molestar el Règim franquista. Amb aquesta homilia, el cardenal de la Transició obria nous horitzons democràtics, ja que en el seu text va utilitzar set vegades la paraula llibertat, sis, la paraula pau i tres, la paraula justícia.
Tarancón creia “necessària la col·laboració de tots, la prudència de tots i la decisió de tots”, per obrir una nova etapa de “pau, de progrés, de llibertat i de respecte” en la història d’Espanya.
Tarancón, allunyant l’Església del nacionalcatolicisme, afirmà que “la fe cristiana no és una ideologia política, ni pot ser identificada amb cap d’elles, degut a que cap sistema social o polític pot esgotar tota la força de l’Evangeli”, en oposició al nacionalcatolicisme, que defensava que aquest Règim representava l’Església.
Obres
Tarancón digué que “no pertany a la missió de l’Església presentar solucions concretes de govern”, ni tampoc “imposa un determinat model de societat, ni patrocina cap forma ni ideologia política”, ja que “l’Església mai no determinarà quines autoritats han de governar-nos”. I encara hui, hi ha bisbes que, en contraposició a Tarancón, manifesten, amb els seus discursos i les seus obres, una clara sintonia amb les dretes espanyoles. I això és molt preocupant i molt escandalós.
Amb la seua homilia, Tarancón tancà l’etapa del nacionalcatolicisme i demanà als polítics que estigueren “al servei de la comunitat, que promogueren els drets humans, que enfortiren les llibertats o que ajudaren a promoure les causes de la pau i de la justícia” i que protegiren i promogueren “l’exercici de la llibertat” després de 40 anys de dictadura. Tarancón es posava al costat dels qui volien una democratització de la societat espanyola, després de quatre dècades d’un Règim autoritari i dictatorial.
Tarancón va demanar a Joan Carles que fora “rei de tots els espanyols”, que s’acabara amb les dues Espanyes i que es posara fi a la confrontació i la divisió. Tarancon també demanà al rei que “les estructures jurídicopolítiques donaren a tots els ciutadans la possibilitat de participació lliure i activament en la vida del país” i l’inici d’una etapa democràtica a l’estat, que fora “justa socialment i equilibrada econòmicament”. Havia arribat l’hora d’obrir un nou camí, uns nous horitzons, en el quals “cap forma d’opressió no esclavitzara ningú”, en un estat en el que “tots tingueren cabuda, sense discriminacions ni favoritismes”. Aquestes paraules, plenes de saviesa i de visió de futur, volien animar el rei perquè acabara amb un uniformisme estèril i empobridor, propi d’un Règim gris, que tancava les portes a qualsevol reforma, per menuda que fora.
Tarancón acabà l’homilia demanant una “autèntica pau, una pau lliure i justa, una pau àmplia i fecunda en la qual tots puguen créixer i progressar”.
Fonamental missió
Amb l’homilia del cardenal Tarancón de hui fa 50 anys, l’Església espanyola apostava per la reconciliació entre parts enfrontades i entre sectors dividits i posava fi al nacionalcatolicisme. Aquesta va ser la fonamental missió de Tarancón, que per això va ser qualificat com el cardenal de la Transició.
Hui l’Església necessita bisbes com el cardenal Tarancón, un home lliure, un pastor que parlava amb l’audàcia dels profetes, denunciant la injustícia i apostant, sense por, per una nova etapa en la història dels pobles d’Espanya.
Hui fa 50 anys, l’homilia del cardenal Tarancón ens mostrava una Església que obria nous horitzons i que apostava per la llibertat i per la justícia social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro años perdidos en Benidorm
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- La rama de un árbol cae sobre un coche en la puerta de un colegio de Alicante
- Ocho policías locales de La Vila declaran el próximo 2 de diciembre por no detener a un presunto maltratador
- El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un jugador
- Llega a Elche la fiebre por los paquetes perdidos