Opinión | El teleadicto
Peridis
Delicioso resultó la entrega de En primicia dedicada a Peridis. Lara Siscar conversó con el polifacético arquitecto, escritor y defensor a ultranza del románico centrándose en la historia de sus viñetas. Cincuenta años de la vida de España resumidos en unos cuentos miles de tiras horizontales centradas en la vida política del país.
José María Pérez Peridis analizó uno por uno los personajes políticos que caricaturizó con unas breves líneas. De algunos, como de Alberto Ruiz Gallardón, se hizo muy amigo. En general, a todo el mundo le gusta salir en las viñetas, puesto que es una forma de demostrar la relevancia social.
El programa finalizó en el lugar originario del viñetista, en Aguilar de Campoo, con un momento especialmente entrañable. Lara Siscar solicitó que plasmara cómo sería la viñeta de su propia vida. Entonces Peridis dibujó una espiral que finalizaba en lo alto, rematada por una luna.
Justificó el dibujo con autoridad moral. La vida es un largo camino en donde hay que tratar de alcanzar la luna. Sin llegar a tocarla, porque entonces es que estás loco, pero sin morirte sin intentarlo, porque entonces no has vivido lo suficiente.
Memorables fueron dos viñetas referentes al rey emérito. Una publicada después del fallido golpe del 23-F, en la que por primera vez la dibujo en vertical, en forma de columna, representando cómo el rey había para parado la intentona, del mismo modo que las columnas se apuntalan cuando desde lo alto se aplica una fuerza sólida.
La otra a todo color. Una especie de «dónde está Willy». En ella se podía ver al rey después de su famoso episodio en Botsuana. De una forma muy gráfica, Peridis quiso expresar que Juan Carlos se había metido en un buen jardín. Sencillamente genial.
