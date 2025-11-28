Se trata de uno de los programas menos promocionados, y por tanto menos conocidos de cuantos se emiten en la televisión actual. Ya va por su segunda temporada, pero son pocos los que han sintonizado con él. Y conste que es una delicia.

Beatus ille es una frase latina que significa «feliz aquel» y se utiliza para referirse a un tópico literario que alaba la vida sencilla y campestre, alejada de las preocupaciones de la ciudad. Este tópico proviene de un poema del poeta romano Horacio y se encuentra en obras como Oda a la vida retirada de Fray Luis de León y en novelas modernas como Beatus Ille de Antonio Muñoz Molina.

Producido en Sant Cugat del Vallés, cada episodio recorre un pueblo de nuestra España, tratando de cubrir el máximo de comunidades autónomas y de provincias. Siempre con el mismo fin. Tratar de potenciar los aspectos positivos de vivir en el mundo rural, alejado del mundanal ruido de la gran ciudad. En el programa asistimos al devenir cotidiano de sus gentes, a los distintos quehaceres que ocupan a sus habitantes, y también se dedica un espacio a hablar de sus fiestas y tradiciones ancestrales.

Especial emoción nos produjo la entrega dedicada a Letur, la localidad albaceteña en la que causó estragos la dana del 29 de octubre del pasado año. La madre de Rozalén es natural de ese pueblo, por lo que la popular cantante se considera letureña de las que vuelven a su lugar de origen siempre que tiene ocasión. Ella sirvió de madrina para presentarnos una geografía cercana, pero no tanto. Fue curioso comprobar cómo el acento de sus habitantes no distaba tanto del de los hablantes de la Vega Baja del Segura. Beatus Ille es un remanso de paz en medio del ruido mediático.