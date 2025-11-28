El frío ha aparecido de repente en todos los rincones del país. Y hemos pasado de la manga corta al abrigo en un abrir y cerrar de ojos. Y es que parece que fue hace pocos días cuando estábamos disfrutando del cálido sol del verano y con la rapidez meteórica con la que pasa el tiempo estamos ya metidos en las Navidades con la mayoría de las ciudades ya iluminadas avanzando cada vez con más antelación las fiestas de Navidad y fin de año. Pero hemos pasado, como quien dice, del bañador y la playa a las luces de Navidad. Del calor extremo al frío. De la camiseta de manga corta a tenernos que poner ropa de abrigo y empezar a abrir los armarios y los arcones a sacar con urgencia ropa con la que abrigarnos. Así, sin avisar ni nada. Como dicen los americanos: In your face.

Pero lo curioso es que parece que no nos conformamos con esto del tiempo nunca, porque cuando llega el verano la queja viene por el excesivo calor y la humedad que, sobre todo, soportamos en esta zona del Mediterráneo y nos quejamos de las molestias que el excesivo calor nos causa. Pero cuando llega el frío del invierno también viene la queja, pero en sentido contrario.

Por otro lado, resultan curiosas esas reacciones de las personas que cuando se introducen en un ascensor y quieren “romper” el hielo con quien se encuentran, o en una cola o similar, la primera expresión que sueltan es ¡Qué calor hace!, o ¡Qué frío hace!. Y es que parece que esto del tiempo que tenemos en un momento determinado viene a suponer una recurrente forma de abrir la vía de una conversación con personas que conocemos poco o no conocemos. Así, decir si hace frío o calor te abre puertas y te introduce en un diálogo por venir.

Por ello, a partir de finales de noviembre y hasta las primeras semanas de marzo el recurso del frío será una constante en nuestras vidas, como el excesivo calor lo es, pero solo en los meses de julio y agosto. Antes y después son buenos meses. Por ello, qué buenos son los meses de septiembre y octubre, y de abril a junio con unas temperaturas ideales en donde ni existe excesivo calor y el frío ha desaparecido por completo, con lo que nos encontramos que de doce meses del año solo cuatro nos permiten descansar de los extremos del frío y del calor. Y eso que en el Mediterráneo tenemos el privilegio de que el frío no no sacude en exceso, como sí ocurre en otras zonas del país donde las fuertes nevadas y lluvias y el frío extremo azotan a los ciudadanos muchísimo más que en nuestra provincia.

De esta manera, cuando vemos las imágenes por televisión de muchas zonas que ya están nevadas te das cuenta que las quejas deberían ser menores, porque aquí el frío no nos impide salir si vamos correctamente abrigados, ni tenemos que poner cadenas en los coches. Por eso, cuando uno decide abrir la caja de las quejas debe hacerlo con templanza y moderación, efectuando un análisis de la situación global y comparando cómo lo están pasando en otras provincias. Porque este año la nuestra ha sido bastante respetada por el tiempo.

Lo que en nuestra zona preocupa más siempre son las constantes lluvias torrenciales que, de un tiempo a esta parte, nos llenan el cuerpo de miedo cuando nos alertan que viene lo que ahora denominan dana. Porque eso causa daño y dolor, mientras que el frío y el calor solo son una molestia que se puede arreglar con aire acondicionado o calefacción y abrigo.

El caso es que la naturaleza nos dirige las vidas ahora más que nunca, porque no puedes luchar contra ella, pero sí que debemos estar atentos, por ejemplo, a evitar que las crecidas del agua causen grandes males invirtiendo en los lugares que sabemos que están en situación de riesgo de que ocurra una desgracia. Y a los ejemplos donde se ha actuado en Alicante con acierto en donde antes el agua causaba muchos daños, y ahora menos, nos remitimos.

Actuar con prevención en estos casos no es una recomendación, sino que es una obligación. Y a exigencia de la diligencia debida en el actuar del ser humano nos remitimos, porque cuando se conoce lo que puede ocurrir y lo que hay que hacer antes es preciso actuar con urgencia y con la debida antelación.

El frío y el calor son evitables. Nos gustarán mucho o menos, los odiaremos cuando los tenemos cerca, pero los podemos afrontar con medidas directas que se conocen. Lo impredecible es difícil afrontarlo porque no lo esperas ni lo ves venir. Pero respecto de lo que conoces y puede ser adverso lo importante es que se puede prevenir para poner remedio y evitarlo.