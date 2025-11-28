En el "mood" de Luz Casal.

«Llevo un vestido de seda / me he puesto perfume de más / una rosa roja en el pelo / por si te puedo entregar / soy una adolescente / no sé disimular / lo que tú me provocas / es sobrenatural» dice Luz Casal en la canción ¿Qué has hecho conmigo? Mientras escribo esto la tengo en bucle en los auriculares. Hay algo profundamente revelador en esa frase final —«Soy una adolescente, no sé disimular»— porque, por mucho que uno acumule cumpleaños, experiencias o ropa en el armario, hay ciertas emociones que siguen devolviéndote al mismo punto de partida: la torpeza, la ilusión y ese nervio insoportable entre el estómago y la tráquea que solo aparece cuando alguien te gusta de verdad. O algunas personas, claro. No hay que olvidar que la propia Luz dedica esta canción a todas las mujeres que abrieron camino en la industria musical. Referentes que conservamos de por vida.

La madurez es una estafa elegante. Podemos pagar la cuenta, gestionar una neumática agenda de citas profesionales y médicas y fingir que entendemos la economía global… pero basta con que alguien nos guste un poco —solo un poco— para convertirnos, instantáneamente, en la versión más hormonal y transparente de nosotros mismos.

Creemos que el problema es querer. Pero el verdadero problema no es querer. Es que se note. O eso creemos. Y se nota. Siempre se nota. El amor —de la clase que sea— siempre se nota. No necesitamos ser mitades de nadie para sentirnos completos, pero el acto de ser acompañados por otro en el viaje siempre es emocionante. Diría que el principio es, casi siempre, arrollador. Y si por lo que sea no lo es, igual no es el principio y hay que dejarlo porque, al final, las buenas historias empiezan con principio, nudo y, cuando llega el momento, desenlace.

Y por ese camino nos encontramos con el deseo. Es el primero que aparece. A veces creo que el deseo nos baja la edad emocional. Te quita años igual que un buen sérum, pero no en la piel: en la forma de mirar.

Mi amiga B. lo llama «la regresión del enamorado». Dice que cada vez que alguien nos altera el pulso, perdemos automáticamente diez años de madurez. Y quizá tenga razón: podemos vestir seda, pero por dentro seguimos siendo ese adolescente que se siente ridículo y se pregunta si la otra persona se habrá dado cuenta. Pero ¿y si en el fondo, amar siempre implica volver a esa versión adolescente de nosotros mismos porque es la única que sabe sentir sin cinismo?

Quizá madurar no consista en dejar de ser un adolescente, sino en saber cuándo permitirle salir. En reconocer cuando ese yo impulsivo, torpe, brillante y extremadamente ilusionado tiene algo que decir. Entender que, a veces, ponerte perfume de más y una rosa en el pelo no es inmadurez: son ganas. Ganas de volver a enamorarse cuando lo has dejado con esa persona con la que creías que lo ibas a tener todo, ganas de empezar otra vez a conocer, de que te puedan volver a romper el corazón. Y las ganas, al final, siempre van de la mano de estar vivo. A los únicos que les han desaparecido las ganas ya no pueden contarlo.

Y es que al final, después de tanto analizar, de tanto impostar seguridad y de tanto intentar aprender de lo vivido, siempre vuelvo al mismo lugar: la inseguridad que produce el amor. Y empiezo a pensar que quizá ese sea el único sitio desde el que merece la pena querer: desde la torpeza, desde la honestidad involuntaria, desde la piel que no sabe mentir.

Y ahí, justo ahí, entre el riesgo y la esperanza, es donde entendemos la única lección que de verdad importa: que enamorarse no nos hace menos adultos, sino más humanos. Y que, por muy mayores que nos creamos, lo sobrenatural siempre empieza —irremediablemente— con ese adolescente que llevamos dentro diciendo: «esta vez, ojalá sí». Y el adolescente, como el deseo, también debe aprender a quedarse en nuestra vida.