Opinión | El deure d’actuar
El Palmerar com a oportunitat de futur
«Les ciutats no són només llocs per a viure; són eines per pensar». - Lewis Munford
La commemoració del reconeixement del Palmerar com a Patrimoni de la Humanitat hauria de servir, sobretot, per mirar cap el present i preguntar-nos quin paper hi ha de jugar avui. El Palmerar actual no és el de fa cent anys, igual que la ciutat tampoc és la mateixa. Tot i això, ciutat i palmerar estan profundament lligats des de l’origen i, al llarg del temps, han sabut adaptar-se a realitats canviants.
Hui, Elx —com tantes altres ciutats del món— viu un moment de transformació profunda, un d’aquells canvis que marquen un abans i un desprès. Davant d’aquest escenari, serem capaços d’identificar les amenaces que aquests processos representen per al Palmerar? Sabrem reconèixer les potencialitats que aquest pot oferir en el nou context? O, una vegada més, quedarem atrapats en la retòrica estèril i deixarem passar una oportunitat decisiva?
La ciutat que coneixem naix al mateix temps que el Palmerar, al segle X, gràcies a l’establiment de colons andalusins procedents del que ara és l’oest d’Egipte i l’est de Líbia. Per a aquelles comunitats, els horts de palmeres eren una garantia de supervivència en un territori pobre en recursos, amb sòls salins i aigües escasses i salobroses. En aquestes condicions, la cultura andalusina configurà un ecosistema agrari basat en horts de palmeres —on cultivaven productes d’horta i fruiters— i en cultius de secà intercalats, tot plegat dispers pel territori segons una organització social articulada en clans units per forts lligams familiars.
Tan gran era el valor del palmerar que va sobreviure fins i tot a l’impacte de la conquesta cristiana. A partir d’aquell moment, però, el poder es concentrà en mans senyorials i el territori s’organitzà d’una altra manera: els horts, abans dispersos, s’agrupen al voltant de la ciutat medieval, mentre que els cultius de secà s’estenen cap a l’exterior. Malgrat els canvis, els nous governants decidiren que «tot es fera com en temps dels moros», un reconeixement explícit del valor del palmerar per a la continuïtat de la ciutat.
L’expulsió dels moriscos, el 1609, provocà una crisi profunda tant en la ciutat com en el Palmerar, de la qual no es recuperaren fins a finals del segle XVIII. Aleshores, Elx recuperà el cens d’habitants anterior a l’expulsió i els horts visqueren una nova etapa d’esplendor que duraria fins a l’arribada del ferrocarril, el 1884. A partir d’aquell moment, els horts iniciaren un procés de decadència que s’agreujà al llarg del segle XX i que arriba fins els nostres dies, just quan afrontem nous reptes decisius.
Tot i aquest mil·lenni d’esplendors i declivis, el Palmerar ha arribat fins a nosaltres profundament degradat. La ciutat que al segle XIX començava a convertir-se en un node comercial, industrial i ferroviari, va créixer en bona part fagocitant el Palmerar i és avui una realitat urbana immersa en processos globals que desborden qualsevol dinàmica local. És en aquest punt d’inflexió —entre la memòria d’un patrimoni afeblit i l’emergència d’un món accelerat i incert— on cal situar els reptes actuals.
La globalització, la digitalització i els efectes del canvi climàtic transformen la manera com vivim i gestionem les ciutats. D’una banda, les ciutats —i Elx no n’és una excepció— competeixen per atraure talent, inversions i oportunitats. De l’altra, el canvi climàtic colpeja especialment territoris com el nostre, amb temperatures extremes, sequera, incendis i tempestes cada vegada més freqüents i violentes.
Davant d’això, la pregunta inevitable és: com farem front a aquests reptes? I quin paper hi pot —i ha de— jugar el Palmerar?
Els models d’èxit de ciutats mitjanes com Bilbao, Màlaga, Cartagena o Marsella mostren que la recuperació decidida del patrimoni cultural i natural ha estat clau en la seua transformació. Això mateix hauria de fer Elx: convertir el seu valuós patrimoni en una fortalesa davant les ciutats amb què competeix i, alhora, en una protecció efectiva davant els estralls del canvi climàtic.
Els horts de palmeres —amb les seues sèquies, cultius associats, oficis, tècniques i eines— constitueixen un paisatge agrícola singular que cal recuperar amb tota la seua autenticitat. Garantir-ne la vitalitat en el present implica retornar-los la funcionalitat agrícola que els dona sentit i que assegura la seua conservació des de les perspectives biològica i social .
Uns horts plenament funcionals i socialment valorats, inserits al cor de la ciutat, constituirien un espai d’alt valor ecològic per la seua capacitat d’absorbir diòxid de carboni atmosfèric, fomentar la biodiversitat i actuar com un autèntic bosc urbà capaç d’apaivagar els rigors climàtics, alhora que proporciona salut i benestar a la ciutadania.
Un ecosistema agrari viu que es convertiria en un d’aquells «bens intangibles» tan apreciats en l’economia actual i ens atorgaria un avantatge competitiu reforçant la imatge de la ciutat i la seua capacitat per atraure talent i generar activitat econòmica. Hi ha ciutats amb boscos urbans prestigiosos que contribueixen a la seua identitat, però quantes poden presumir d’un bosc urbà que és, alhora, un paisatge agrícola únic i, a més, Patrimoni Mundial?
Potser els il·licitans i les il·licitanes —començant pels líders polítics i socials— encara no hem reflexionat prou sobre el que això representa.
Si sabem llegir el seu potencial, el Palmerar pot tornar a ser el que sempre ha estat: una eina de vida, d’identitat i de futur. La seua transformació en una oportunitat real depèn de la nostra capacitat d’imaginar una ciutat que creixa amb ell, i no a costa d’ell. El Palmerar no és només un vestigi del passat, sinó la nostra millor eina per construir una ciutat més resilient, saludable i pròspera. La seua supervivència i revitalització reclamen voluntat, imaginació i acció; si no actuem ara, el futur ens passarà factura. Si ho fem, Elx podrà tornar a brillar amb l’orgull d’un patrimoni viu, útil i inspirador per a les generacions que venen. n
