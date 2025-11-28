Pan, fútbol y silencio: la memoria que habita las gradas

Hay novelas que se leen y otras que se escuchan. En Pan, fútbol y silencio (Editorial Cuadranta, 2025), Roberto Hurtado García no narra tanto una historia como un eco: el rumor de una ciudad que aprendió a resistir entre el polvo y la esperanza.

Elche, su ciudad natal, vuelve a ser escenario y personaje. Pero esta vez no como postal sentimental, sino como territorio moral. El viejo campo de Altabix, los barrios que nacían a duras penas y la gente que llenaba las gradas los domingos son el corazón de una narración que no trata del Elche CF, sino de quienes lo miraban desde la distancia: los obreros, las costureras, los niños que soñaban con una pelota y los viejos que sabían que el fútbol, a veces, era la única forma posible de dignidad.

Hurtado, médico de formación y escritor por necesidad interior, construye una novela de tono contenido y estructura coral, donde la posguerra se adivina no como escenario, sino como herida. Lo que le interesa no es el ruido de la historia, sino su respiración: los silencios, los huecos, la vida que continúa cuando el miedo ya no asusta, pero sigue habitando las casas.

Todo comenzó —como suele ocurrir con las historias verdaderas— con una chispa mínima. Una conversación sobre un pozo en la partida de Valverde. De esa anécdota rural, casi invisible, nació una reflexión sobre la ocultación, el miedo y la necesidad de esconderse. A partir de ahí, la novela viaja hacia atrás: al Elche de los años cincuenta, cuando la ciudad comenzaba a levantarse entre los escombros de la escasez, con fábricas en expansión y una población que llegaba desde Jaén, Murcia o Albacete buscando una vida posible.

Pan, fútbol y silencio es también un mosaico de vidas cruzadas. Médicos represaliados por su fe masónica, mujeres que escribieron sin ser leídas, exiliados que regresaron para descubrir que ya no quedaba nada. Entre ellos, una figura simbólica: don Álvaro, médico caído en desgracia por pensar libremente, que encarna la rectitud civil y la compasión silenciosa.

El autor toma prestadas las biografías de Julio María López Orozco y Antonio Bru Gomis, dos ilicitanos reales que fueron condenados por su pensamiento y cuya sombra moral se proyecta sobre las páginas de la novela.

También rescata del olvido a Elisa Vicenta Brufal Juliá, finalista del Premio Planeta en 1957 y condenada al silencio por el hecho de ser mujer. O al mítico Perefesé, uno de los primeros delegados del Elche, sindicalista y hombre de palabra, que defendió la justicia con las manos y la voz antes que con la ideología.

Nada en la novela suena a reconstrucción o documento: Hurtado escribe desde el temblor de la memoria, no desde la crónica. Su prosa —precisa, serena, cargada de humanidad— evita la nostalgia fácil y busca la emoción que nace de lo que se calla.

El título lo resume todo: «Pan, fútbol y silencio». Tres maneras de resistir. Tres formas de seguir viviendo cuando el país parecía detenido en un gesto de resignación.

Como en El mar que respiras y La última canción del verano, Hurtado se acerca al pasado no para juzgarlo, sino para entenderlo. Su mirada sobre la posguerra y la transición no busca héroes, sino dignidades. Lo que interesa aquí no es el brillo de la épica, sino la luz humilde de los gestos cotidianos: un partido en Altabix, una conversación en una pensión del Raval, una carta que nunca llega, una vida que se salva porque alguien calla a tiempo.

El resultado es una novela intensa y silenciosa, una elegía de los que construyeron sin dejar firma. Pan, fútbol y silencio no es solo una historia sobre Elche, sino sobre todos los lugares donde el pan costaba, el fútbol consolaba y el silencio era la única forma posible de libertad.

Y al cerrar el libro, uno comprende que Hurtado no ha escrito una novela sobre el pasado, sino sobre nosotros. Sobre lo que todavía somos cuando recordamos.