Los trabajos de mierda y la jornada laboral

El número total de “trabajos de mierda” se ha incrementado con rapidez. El verdadero problema es el concepto de “economía de servicios" que algunos economistas llaman el “cuarto sector" o sector de la información. Este sector empezó a incrementarse a finales del siglo XX y es precisamente el sector donde proliferan este tipo de trabajos.

El funcionamiento interno de la gran empresa actual es dedicarse más a los procesos políticos de apropiación, distribución y asignación de diversos recursos que a la fabricación o producción. Se ha pasado del autogobierno de los gremios al poder de los gerentes supervisores en base a la “eficiencia” con autonomía casi nula en los empleos. La hegemonía de las finanzas ha introducido el “feudalismo gerencial” en otros sectores mediante la multiplicación de ejecutivos de nivel medio. La aparición de trabajos de mierda está favorecido por el “feudalismo gerencial" -que llama Graeber-, y con él aparecen infinitos niveles de jerarquía. La productividad se ha incrementado desde las últimas décadas del siglo XX hasta hoy, pero el salario medio por hora se ha mantenido, mientras se crean infinidad de escalones gerenciales de nivel medio y se incrementa la fortuna del 1 % más rico. Según Graeber -Trabajos de mierda, Editorial Ariel, pág 254- parece que existe una conexión intrínseca entre la financiación de la economía, el florecimiento de empresas de información y la proliferación de trabajos de mierda.

En cada teoría económica hay una filosofía en la que subyace un concepto de qué es “valor”, ¿qué crea valor? Dicen que en la actualidad el valor lo fija el mercado mediante la oferta y la demanda. Como decía el poeta es confundir valor y precio. La crítica de Marx es que el precio es el valor de cambio y el valor de uso es el que tiene para la sociedad: el valor lo crearía el trabajo únicamente y de una parte se apropia el capital, que es trabajo acumulado. Economistas liberales, identifican valor con “utilidad" o utilidades para satisfacer una necesidad es la “gestión científica” y el capital -inversiones- el que acude para satisfacer necesidades y crear valor. El problema es definir qué se entiende por necesidad y de quiénes. Maurice Dobb en su Introducción a la economía (Editorial F.C.E.), un pequeño librito, decía que las distintas teorías, filosofías, sobre la medida de valor son la piedra angular de las distintas teorías y escuelas económicas por eso difícilmente habrá una medida de valor universalmente aceptada.

La economía actual considera productivos los trabajos remunerados en la industria, la agricultura o los servicios. En realidad, históricamente la mayor parte de los trabajos tanto del hombre como de la mujer han sido de cuidados, pero no se consideran tales por la economía. Nuestra actitud hacia el trabajo tiene unas raíces teológicas de producción, de creación del mundo. El trabajo productivo del hombre se equipara al parto y labores domésticas de la mujer. La gestión científica de las empresas se centra en la producción de ahí el sesgo patriarcal. La robotización y automatización hará cada día más obvio que “el verdadero valor es el de los componentes de cuidados que se incorporan al trabajo”, son los componentes que no se pueden cuantificar; paradójicamente cuanto más cuidados y más valor social tiene un trabajo menos se paga por él. De ahí la discriminación laboral y salarial de la mujer. En el siglo XX el trabajo es considerado una forma de autosacrificio que da sentido a la vida y a la vez es un castigo. Si el trabajo es el ámbito de la “producción”, entonces el hogar es el ámbito del “consumo” y también por supuesto de los “valores” (lo que significa que el trabajo que se realiza en este ámbito suele ser gratuito). Antes de la Revolución Industrial se buscaban las condiciones para producir seres humanos mejores; luego para producir el máximo de riqueza económica global. La vida humana es un proceso en que nos creamos los unos a los otros. Valores es la forma que hemos empleado para hablar del proceso de creación y de cuidados mutuos.

En 1930 John Maynard Keynes predijo que a finales del siglo XX la automatización habría avanzado lo suficiente como para producir “desempleo tecnológico” o bien para que países como el Reino Unido o Estados Unidos pudiesen tener jornadas laborales de quince horas a la semana. Sin embargo, por el contrario, la tecnología ha sido utilizada para conseguir que todos trabajemos aún más. Para ello se han tenido que crear empleos que son inútiles. Son los que David Graeber llama “trabajos de mierda”.