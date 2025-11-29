Barata comercialidad

"Inmaduros" ★★ De: Juan Vera y Daniel Cúparo Dirección: Juan Luis Iborra

Esta comedia es un nuevo traje a la medida del alicantino Juan Luis Iborra, hombre de teatro, cine y televisión. En el Principal de Alicante hemos visto ahora Inmaduros, de Juan Vera y Daniel Cúparo, cuya adaptación corresponde a Iborra y Sonia Gómez. La más primitiva masculinidad queda retratada, y la búsqueda de la risa fácil, salvo escasas excepciones, es el objetivo con dos amiguetes que necesitan a la mujer.

Carlos Sobera y Ángel Pardo, una de esas extrañas parejas con situaciones en la línea de otros antagónicos dúos del teatro y del cine. Recuerden a Walter Matthau y Jack Lemmon. El personaje de Sobera está separado, es un golfillo y solo ve a la mujer como un objeto. El otro se acaba de separar, el psiquiatra de conservador talante. Distintos, pero se conocen desde siempre. El publicista rehúye los compromisos afectivos y se lleva genial con la Alexa de su casa inteligente. Silvia Vacas y Arianna Aragón, y las veteranas Elisa Matilla y Lara Dibildos. El popular Sobera se adueña siempre de lo que hace. Pardo destaca con seriedad graciosa. Ellas circulan por la frivolidad y el desatino en términos generales.

Existe diversa clase de relaciones, claro, aunque lo que aquí predominan son los tópicos, ridículos pasajes y chistes bobos, incluso ínfimos, vestidos de audacia. También hay algunos aciertos. Poca credibilidad. El diseño de escenografía de Asier Sancho genera la imagen de un brillante producto, a lo que se une el diseño de iluminación de Ezequiel Nobili. ¿Y la alta comedia? ¿Dónde están los caracteres de alto contenido intelectual? No. Se utilizan procedimientos de la farsa visual, en definitiva, con efectos cómicos de toda una barata estirpe comercial. Solo para adeptos. Y todo superficial en lo que aspira a ser un vodevil o algo parecido. De segunda división en este caso. Si la comedia es algo muy serio, debe verse así. No de otro modo. Sea como fuere, el numeroso público quedó encantado con el menú escénico administrado por el director Juan Luis Iborra.